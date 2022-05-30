Путин упростил получение гражданства для сирот из ДНР, ЛНР и с Украины

Получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и недееспособные люди из ДНР, ЛНР и с Украины

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства детям-сиротам с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на портале правовой информации.

Действие указа распространяется на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных людей.

Согласно документу, подать заявление на получение гражданства могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами России, ДНР, ЛНР или Украины. Обратиться с заявлениями о приеме в гражданство в упрощенном порядке могут также руководители организаций для детей-сирот и учреждений, оказывающих образовательные, медицинские и социальные услуги. В указе отмечается, что такие организации должны находиться в ДНР, ЛНР, Запорожской либо Херсонской областях Украины.

Жители тогда еще не признанных Россией ДНР и ЛНР получили право на получение российского паспорта в упрощенном порядке в конце апреля 2019 года. В указе говорилось, что это делается в гуманитарных целях. Затем Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс.

25 мая Путин упростил получение гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых находятся под контролем российских военных. Процедура позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства — до года и менее.

Представители пророссийских военно-гражданских администраций, назначенных в Херсонской и Запорожской областях, заявили, что со временем рассчитывают войти в состав России. Такую вероятность также допускают в ДНР и ЛНР после «освобождения всей территории». В Кремле заявили, что вопрос нужно проработать с юристами, но решение должны принимать жители этих регионов.

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27 января, до того как Россия начала военную операцию на Украине и признала независимость ДНР и ЛНР, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что более 720 тыс. жителей этих республик получили российское гражданство по упрощенной процедуре.