Как беженцы из Украины живут в России

Оформление документов, поиск жилья и работы, состояние неопределенности и нехватка самого необходимого — продуктов и одежды. С какими проблемами сталкиваются приехавшие в Россию беженцы из Украины, ДНР и ЛНР

Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска «Армянск», архивное фото (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

По состоянию на 24 июня в России находятся более 1,5 млн прибывших из Украины, ДНР и ЛНР. Каждый день границу пересекают новые люди — так, по данным управления ФСБ по Ростовской области, за 1 августа через пункты пропуска региона въехало 17,5 тыс. человек. Где и как живут беженцы, с какими трудностями сталкиваются и в чем нуждаются — в материале РБК.

Жизнь в пункте временного размещения

У прибывающих из Украины, ДНР и ЛНР есть два варианта проживания — пункт временного размещения (ПВР), места в которые по квотам предоставляют регионы, или самостоятельный поиск жилья — разместиться у родственников или снять съемное.

ПВР обычно размещены в зданиях детских лагерей, баз отдыха или гостиниц. Там предоставляют трехразовое питание, а также помогают оформить документы — на выплату, временное убежище или гражданство. Всего развернуто 647 ПВР в 59 регионах, больше всего пунктов в граничащих с Украиной областях. В Москве ПВР нет, ближайшие к столице пункты находятся в Московской области.

Наталья с 70-летней мамой и ребенком 2,5 года приехала из Харцызска (ДНР), с февраля находится в пункте временного размещения в Курской области. Отец остался в ДНР — следить за домом и поддерживать хозяйство, «чтобы не растащили».

Условия в ПВР она называет нормальными: в номере есть туалет и ванна, телевизор, чайник и маленький холодильник, не хватает сушилок, покрывал, подушек и плиты для готовки пищи маленьким детям — еда в ПВР не предназначена для них. Кроме того, один утюг и гладильная доска на 200 человек, говорит Наталья. Недавно Красный Крест выдал сменное постельное белье, добавляет она: до этого был один комплект, который заменить было нечем.

«Я полтора месяца назад просила соки, мясное детское питание и памперсы, через время дали два фруктовых пюре, сока и гель для купания. Через несколько дней пришла женщина из соцобеспечения записать нужды ребенка и сказала: «Вы что, каждую неделю записываться будете?», — рассказывает Наталья.

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Накопления в 50 тыс. руб., которые она привезла уже кончились: ребенок заболел и «много уходило на приемы врачей, каждый из которых давал свой список лекарств — потом деньги закончились, а у малого еще месяц температура была, думала чокнусь», — вспоминает она. Также всегда требуется моющие средства для посуды, сантехники, туалетная бумага, говорит Наталья.

Единственный существенный недостаток, который я могу сказать про ПВР — здесь нет устойчивой мобильной связи, рассказала РБК Ольга, которая с мая проживает в ПВР в Костромской области. «Мы живем на кладбище возле аэропорта, и думаем, что связь глушат — это неудобно, людям позвонить невозможно, чтобы на работу устроиться, записаться к врачу», — говорит она. В то же время есть Wi-Fi, и, если он не перегружен, то сообщения уходят, отмечает Ольга.

Ольга уже подала на гражданство: в планах перебраться в Москву, чтобы дать сыну-десятикласснику образование. «У него действительно есть способности, не прощу себе, если не смогу ему помочь. Пока не понимаю, как у меня получится найти и жилье, и работу в Москве до сентября. Но у меня есть цель. Многие здесь страдают от неопределенности — сколько протянется, что делать дальше, и думают вернуться», — рассказывает она.

О том, что некоторые беженцы возвращаются на родину, говорила и омбудсмен Татьяна Москалькова — она упоминала 50 человек из Пскова, которые уехали из России в Мариуполь. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также заявлял, что есть тенденция на возвращение людей в Донбасс.

Остро вопрос стоит и у тех, кто разместился у родственников, говорит РБК координатор церковного штаба адресной помощи беженцам в Москве Наталья Еремичева. «Люди приехали к родственникам в феврале-марте, их семья состоит из 4 человек — и людям 5 месяцев приходится жить, например, восьмером в одной квартире. Конечно, все понимают, что беженцам некуда деваться, но многие уже не выдерживают, стараются уехать обратно домой», — говорит она.

«Живем на то, что смогли привести»

Прибывшие из Украины, ДНР или ЛНР именно статусом беженца не обладают. Число беженцев в России на 1 апреля 2022 года, по данным правозащитников, находилось на историческом минимум и составило 304 человека. Эвакуированные могут рассчитывать на получение временного убежища (ВУ), разрешения на временное проживание (РВП) или гражданства.

Статус РВП дают на более длительное время, позволяет выезжать за границу, в отличие от ВУ — который аннулируется вскоре после пересечения границы. Оба эти статуса дают право на работу, получение полиса обязательного медицинского страхования, на устройство детей в школу и детские сады.

Для оформления необходимо пройти медкомиссию, которая теперь бесплатна, и перевести документы, нотариально их заверив. Кроме того, необходима регистрация по месту пребывания. Для проживающих в пунктах временного размещения регистрация делается по месту ПВР; сложнее приходится тем, кто искал жилье самостоятельно.

«Беженцы ищут знакомых, родственников, просят арендаторов оформить регистрацию, но не всегда получают согласие. Законодательно они обязаны зарегистрироваться, однако на практике это очень серьезная проблема», — рассказала Еремичева из церковного штаба помощи беженцам.

С такой проблемой, в частности, столкнулась Валерия, которая вместе с молодым человеком приехала в Россию 11 июля из Мариуполя. Они решили разместиться в Краснодаре, сняли квартиру, и начали искать работу — ранее они оба работали на телевидении. «Первое, что нужно было по прибытию — регистрация, однако хозяин, у которого мы сняли квартиру отказался нас регистрировать. В итоге потеряли деньги из-за того, что пришлось искать новую квартиру с хозяином, который пропишет», — рассказала она в разговоре с РБК.

Прибывшие из Украины, ДНР и ЛНР также могут подать на гражданство, без предварительного получения временного убежища. Срок рассмотрения документов на гражданство дольше, кроме того, талон на подачу из-за большого количества заявлений выдают не сразу.

Прохождение медкомиссии на гражданство до 28 июля оставалось платным и обходились в 7600 руб. на человека, что большие деньги для беженца, указывал депутат Госдумы Артем Метелев. Сейчас при подаче документов расходы остаются на перевод документов с украинского на русский. Финансовая помощь на переводы в церковном штабе одна из наиболее пользующихся спросом, отметила Еремичева.

При оформлении гражданства часть беженцев сталкивается с нехваткой документов — чаще всего люди не могут предоставить свидетельство о рождении и о браке. Миграционные службы рекомендуют взять соискателям справку по месту рождения, однако запросы в ЗАГСы Мариуполя, городов ДНР и ЛНР идут месяцами, жалуются в чатах беженцы, добавляя, что документы сгорели вместе с домами.

Беженцы с Украины, ДНР и ЛНР со статусом ВУ, ВРП могут официально работать на территории России. На практике у некоторых возникают проблемы. Так, Валерия отмечает, что после оформления ВУ с работой она и ее молодой человек получали отказы — «все, что сейчас удалось найти, это работа на стройке». По ее словам, в центре занятости ей предложили работу с зарплатой в 15 тыс. руб. «Это ничто, сейчас живем на то, что смогли привести, с чем могли — жилье сгорело полностью», — заключает она. Мужу Ирины из Мариуполя (по профессии инспектор по пожарной безопасности) после долгих поисков пришлось неофициально устроиться сторожем сутки через трое в Ростове, рассказала она РБК.

РБК направил запрос в Минтруд и в пресс-центр МВД.

«Большая часть думает о том, чтобы было что-то поесть и во что-то одеться»

Комитет по помощи беженцам «Гражданское содействие» (внесен в реестр НКО-иноагентов) ведет приемы три раза в неделю — на них можно получить гуманитарную помощь и юридическую консультацию, например, о легализации или устройстве детей в школу. К началу приема в небольшой приемной скапливается очередь — с марта за помощью в день обращаются не менее 30 семей, говорят в фонде.

Материальная поддержка — самый распространенный запрос: пока люди оформляют документы и решают вопрос с работой им нужно на что-то жить, отмечают там. Приходящие получают два талона — один на консультацию и гумпомощь, второй — на посещение склада с вещами, который находится в этом же здании.

Первым на прием заходит Алексей из города Рубежное; у него перевязана рука — последствие осколочного ранения, оперировали в начале июня уже в России, поясняет он. Сейчас мужчина живет у брата и пытается найти способ съехаться со своей женой и с пятилетним ребенком — они приехали в Москву раньше и расположились у родственников. Возможности снять квартиру вместе пока нет.

«Возвращаться уже некуда: я пришел с ночной смены, а дома нет — туда попал снаряд. Рядом стояли жена с ребенком, он трусит, понятно. Я зашел, взял, какие нашел документы и отправил их [в Россию]», — рассказал он РБК. По словам Алексея, они с семьей получили ВУ, теперь в планах — гражданство, его паспорт будет скоро готов, добавляет он. «А вот у жены возникли проблемы — не хватает свидетельства о рождении, ей нужно доказать смену фамилии, не знаю, как будем», — сказал Алексей.

Сейчас он в поисках работы, однако несколько раз уже получал отказ. Накопления кончаются, поэтому продуктовый набор, которые он получил в фонде, поможет прожить еще какое-то время, заключает он.

Самая большая статья расходов, на которые беженцы просят материальную помощь, — это продукты питания и повседневные расходы. Расходы на аренду жилья, медицинскую помощь, оформление документов и транспорт в сумме занимают немногим больше 15% от всех выданных средств, указывают в «Гражданском содействии». Чаще всего поступают запросы гуманитарного характера, подтверждает координатор церковного штаба. «Большая часть думает о том, чтобы было что-то поесть и во что-то одеться», — отмечает она.

Сыну 21-летней Анастасии из Мариуполя 11 месяцев. В Москве они с мужем всего несколько недель — в апреле они пересекли границу, затем несколько дней провели в ПВР в Таганроге — пункте временного размещения, откуда беженцев уже распределяют по регионам. Здесь они с мужем расстались — он поехал в ПВР в Калужскую область, она, не захотев неудобств для ребенка, стала жить у родственников в Ростове.

Муж Анастасии, по ее словам, в ПВР получил ВУ и с ним смог неофициально устроиться разнорабочим на стройку. В Москву они поехали за зарплатой — «он получал 15 тыс. руб., этого не хватило бы на жизнь, а родственники просили меня съехать», поясняет Анастасия. Сейчас они живут у знакомых и ищут вещи для ребенка — на вещевом складе в фонде она взяла несколько кофт. Она еще не оформляла документы — для легализации требуется регистрация, а с 11-месячным ребенком отказывают даже знакомые, говорит она.

При смене сезонов вырастает спрос на одежду по погоде: сейчас это демисезонная одежда и обувь, рассказала РБК программный директор фонда «Второе дыхание» Наталья Теплинская. Фонд в феврале открыл отдельный сбор для беженцев.

По словам Теплинской, в фонд регулярно обращаются за базовой одеждой (легинсы, футболки, спортивные костюмы, толстовки) и спортивной удобной обувью, полотенцами, шлепками. «Не хватает тех категорий, которые нужны всем, но должны быть новыми — нижнее белье, носки, колготки», — отмечает она. Также есть большая потребность в чемоданах и дорожных сумках — люди могут переселяться из квартиры в ПВР и наоборот.

Медицинская помощь и лекарства

Прибывшие в России из Украины, ДНР и ЛНР имеют право на экстренную (оказывается в случае внезапного острого заболевания с угрозой жизни) и первичную медицинскую помощь (сюда входит, например, наблюдение беременности). По данным на 1 августа за медицинской помощью обратились 108 тыс. вынужденно покинувших территорию ДНР, ЛНР и Украины, 34 тыс. из них дети, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Согласно постановлению правительства пациенты-льготники также могут обратиться за получением бесплатных лекарств по рецептам врачей. Это дети до трех лет и дети-инвалиды, инвалиды первой группы и люди с такими заболеваниями, как ВИЧ, туберкулез, бронхиальная астма, диабет, онкология и другими.

«На деле это не всегда работает. Те, клиники, у которых электронный документооборот, попросту даже не могут ввести иностранцев в свою базу — только граждан Российской Федерации и только с постоянной регистрацией», — рассказала координатор церковного штаба Еремичева.

По ее словам, медицинские услуги — одна из самых острых проблем, которые стоят перед приезжающими. «Среди беженцев много инсулинозависимых людей, однако получить бесплатно инсулин невозможно. Поэтому мы также закупаем инсулин для беженцев», — добавила Еремичева. Ранее движение «Пациентский контроль» сообщало о десятках пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые не могут встать на учет в СПИД-центрах и получить необходимые препараты.

Анастасия из города Рубежное в Луганской области приехала в Россию вместе с мамой. Их поселил у себя в квартире ее друг детства из Ленинградской области. Вскоре после приезда ее маму парализовало, было подозрение на онкологию. «Благодаря волонтерам удалось пройти обследование в медцентре, маме сделали КТ и МРТ, прошли платную консультацию у онколога. Ей требуется дополнительное обследование, МРТ спинного мозга, пока это для нас непосильно ни финансово, ни физически — мама лежит парализованная, и как это все сделать, я пока мало представляю», — рассказала РБК Анастасия.

Для получения плановой и специализированной помощи требуется полис ОМС, который беженцы могут оформить после получения ВУ, РВП или гражданства. Анастасия решила подавать сразу на гражданство, прием документов назначили на середину августа.

Чтобы получить медпомощь для 15-летнего сына, эвакуировавшаяся в мае Ольга решила поселиться в ПВР. Изначально они вдвоем расположились в Москве у старшего сына, который снимает в городе комнату. «У младшего воспалилось ухо, были боли и опасались потери слуха. В Москве на получение ВУ по разговорам уходило два-три месяца, поэтому я поехала в ПВР в Кострому, где в итоге дали документ за пять дней», — рассказывает Ольга. Сыну оказали помощь, ушные препараты оплачивала из накоплений. Лекарства в ПВР нужны многим, отмечает она — иногда с этим помогают волонтеры. По словам Ольги, в пункте есть медсестра, однако зачастую у нее нет самого необходимого — средств от ожогов или порезов.

Задержки в получении выплат

18 февраля правительство утвердило распоряжение о единовременной выплате в 10 тыс. руб. каждому беженцу из Украины, ДНР и ЛНР. Заявление на несовершеннолетних должны подавать их родители или опекуны. Для ее получения необходимо написать заявление, а также предоставить паспорт, свидетельство о рождении каждого ребенка и открыть российский лицевой счет. Выплата сначала требует от получателей расходов — паспорт должен быть переведен на русский язык, и нотариально заверен.

Опрошенные РБК беженцы говорят о многомесячных задержках в получении 10 тыс. руб. после подачи документов. Так, прибывшая в Санкт-Петербург Марина подала заявление 5 марта, а получила выплату в конце июня, Евгения в Ростове все еще ждет 10 тыс. руб. с 12 марта, а Анастасии в Ленинградской области перевели средства в июле, хотя она оформляла документы в апреле.

Проблемы с выплатами также возникают у беженцев, которые приехали в Россию через третьи страны — Белоруссию или Польшу. Такое пересечение границы служит основанием для отказа. В пресс-службе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сообщили РБК, что в работе у аппарата находится порядка 250 таких жалоб, отметив, что они не носят массовый характер.

По состоянию 31 июля осуществлены выплаты по более 853 тыс. заявлениям на общую сумму 8 млрд 533 млн 520 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Там добавили, что пункты выдачи работают без выходных, а маломобильным и престарелым гражданам помощь в оформлении оказывается на дому.

В период ожидания выплаты беженцы не могут обменять привезенные гривны на рубли: согласно разъяснениям Центробанка обмен доступен только тем, кто ранее получил социальную выплату в 10 тыс. руб., так как обменянные деньги должны зачисляться на тот же рублевый счет.

В «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) ранее заявляли, что трудности с обменом возникают и у получивших выплату несовершеннолетних — детям до 14 лет и их представителям банки отказывают в обмене гривен на рубли. Однако ЦБ заверил, что право обмена распространяется на всех получивших средства.