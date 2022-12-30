Большинство владельцев домашних животных пожаловались на страх салютов

Только четверть владельцев домашних животных сообщили, что новогодние фейерверки не беспокоят их питомцев. Большинство согласились, что шум от петеард и салютов беспокоит животных и даже вызывает у них сильный стресс

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Большинство владельцев домашних животных (77%) считают, что новогодние салюты вредят их питомцам, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, результаты которого есть у РБК.

Каждый четвертый опрошенный (23%) пожаловался, что его собака или кошка испытывает очень сильный стресс, который вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Каждый второй владелец (54%) говорит, что его питомец реагирует на фейерверки, но не так сильно — испытывает временное беспокойство или страх, которые вскоре после окончания салютов проходят и не вызывают последствий.

Четверть владельцев (23%) сообщили, что их животные не испытывают беспокойства при резких звуках и новогодние салюты им не страшны.

Согласно опросу SuperJob, фейерверки в новогоднюю ночь раздражают каждого четвертого россиянина. Шум от салютов и петард в числе раздражающих явлений назвали 24% опрошенных, причем больше негативных эмоций эти звуки вызывают у женщин, чем у мужчин (30% против 18%).

Власти некоторых российских регионов в этом году ввели запреты на салюты и фейерверки или решили отказаться от новогодних салютов из-за спецоперации России на Украине. Например, решили отказаться от фейерверков в Кабардино-Балкарии и Крыму. А власти других регионов ввели запрет на использование пиротехники: в Воронежской области запретили использовать пиротехнику в граничащих с ЛНР Россошанском и Кантемировском районах, а также в Ольховатском районе. С 12 декабря до конца января запрещены продажа и запуск фейерверков в Курской области,

В Москве, согласно городскому закону «О тишине», запрещено запускать фейерверки после 23:00, в том числе в новогоднюю ночь, гнапомнил замначальника столичного ГУ МЧС России — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров. Общегородского фейерверка в столице в этом году не будет.