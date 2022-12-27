Россияне рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Фейерверки в новогоднюю ночь раздражают каждого четвертого россиянина, следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК). Шум от салютов и петард в числе раздражающих явлений назвали 24% опрошенных, причем больше негативных эмоций эти звуки вызывают у женщин, чем у мужчин (30% против 18%).

В SuperJob указали, что число недовольных фейерверками выросло по сравнению с прошлыми годами: в 2021 году таких людей было 19%, а в 2020-м — 16%.

На скучные «голубые огоньки», из которых состоит новогодняя телевизионная программа, в этом году пожаловались 12% опрошенных. Каждого десятого (10%) россиянина раздражает обилие алкогольных напитков и множество нетрезвых людей вокруг, а 2% устают от чрезмерного количества еды. По 1% респондентов назвали самым неприятным в новогоднюю ночь недосып, ощущение одиночества, всеобщая одержимость празднованием или сожаление, что веселье быстро заканчивается.

Еще 13% опрошенных новогоднее настроение портят большие расходы, плохая погода, суета и другие факторы.

Самую многочисленную группу респондентов — 31% — ничего не раздражает в новогоднюю ночь. Всего в опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян.

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