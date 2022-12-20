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В МЧС напомнили о запрете фейерверков на Новый год за пределами площадок

Замначальника МЧС Москвы: запуск фейерверков на Новый год за пределами площадок запрещен
Шум и фейерверки по городскому закону после 23:00 запрещены. Новогодняя ночь не исключение. Но для горожан будут предусмотрены специальные площадки, где запускать пиротехнику будет можно
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В новогоднюю ночь в Москве будет запрещено запускать фейерверки в Москве после 23:00, согласно закону «О тишине», заявил замначальника ГУ МЧС России по Москве — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров, передает ТАСС.

«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7:00 до 23:00 часов. Здесь речь идет уже о законе «О тишине», — сказал он.

Позднее ТАСС уточнило, что для запуска бытовой пиротехники в разных районах города будут определены специальные площадки. Определять место для них будет комиссия.

Общегородского высотного фейерверка не будет. «По информации от департамента культуры города Москвы, высотных фейерверков не планируется, как и в большинстве регионов», — добавил Бобров.

В соответствии с региональным законом «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» в городе запрещено «использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время» (с 23:00 до 7:00).

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 13.3 КоАП г. Москвы и ст. 6.3,6.4. КоАП РФ. Размер штрафов для граждан составляет от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 8 тыс. руб., а для юрлиц — от 40 тыс. до 80 тыс. руб.

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Адвокат Олег Сухов в интервью «Российской газете» отмечал, что ему неизвестен ни один случай, когда по этой норме привлекали нарушителей в новогоднюю ночь. «Я не знаю ни одного случая, когда бы власти привлекли, например, москвича или гостя столицы за нарушение тишины в новогоднюю ночь. Поэтому шум в новогоднюю ночь не привлекает внимания полиции. Если, конечно, громкие звуки не свидетельствуют о совершении преступления (например, о драке) либо о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и так далее). В этих случаях правоохранительные органы обязательно отреагируют на нарушение тишины», — замечал он.

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