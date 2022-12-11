В Курской области запретят запуск фейерверков до конца января

Запрет на продажу и запуск фейерверков Старовойт объяснил необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие жителей Курской области

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

В Курской области с 12 декабря до конца января запретят продажу и запуск фейерверков, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие местных жителей. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В регионе сохраняется желтый уровень террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области», — подчеркнул он.

По словам Старовойта, власти предпримут необходимые меры для реализации установленного запрета. Он отметил, что рассчитывает на понимание и ответственное отношение жителей региона к общей безопасности.

В середине октября Старовойт заявил, что в Курской области не будет массовых новогодних мероприятий, фейерверков и праздничных гуляний, поскольку сейчас «не время для этого».

В то же время губернатор заверил, что курян не будут полностью лишать праздника — город украсят инсталляциями и декорациями, закупленными ранее, чтобы сохранить бюджет на другие цели.

В Курске также пройдут игровые программы и сказочные представления, отметил он. На Театральной площади проведут традиционную ярмарку, в городе организуют прогулочную зону.

После начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В восьми граничащих с Украиной регионах, включая Курскую область, с 19 октября ввели средний режим реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.

В начале октября власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода также заявили о планах отменить новогодние мероприятия и фейерверки и направить сэкономленные деньги на экипировку для мобилизованных. Власти Калуги решили не тратить деньги на новогодние украшения и концерты. В Ростовской области заявили, что праздники не отменят, но от масштабных мероприятий и закупки новых новогодних украшений откажутся.

Минобороны России после этого сообщило, что отменять праздничные новогодние мероприятия в регионах нет необходимости.

В начале декабря РБК писал, что Кремль направил регионам и госкомпаниям рекомендации по проведению Нового года, в которых говорилось, что в праздниках для детей ограничения нежелательны, а для взрослых лучше проявить «сдержанность» в расходах и поддержать патриотичных артистов.

Помимо этого, регионам и муниципалитетам предложили поздравлять с Новым годом семьи участников спецоперации с детьми; собирать и отправлять поздравительные открытки участникам СВО от имени их семей; поздравить раненых в госпиталях.

Новогодние ярмарки рекомендуется использовать как «инструмент общественной консолидации», где можно собрать и отправить подарок участникам спецоперации, а также разместить на ярмарках стенды «Все для победы».