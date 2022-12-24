Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Родственники Пеле начали собираться в больнице в канун Рождества Спорт, 21:57
Новак счел, что поставки энергоресурсов из России некому заменить Политика, 21:47
Горнолыжная Корея: длинные спуски, чимчильбан и вулканы РБК и НОТК, 21:42
Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Херсона Политика, 21:34
В Кабардино-Балкарии отменили новогодние мероприятия и фейерверки Общество, 21:30
Губерниев связал упущенное чемпионство Валиевой с допинг-скандалом Спорт, 21:28
В Белоруссии третий месяц подряд зафиксировали дефляцию Экономика, 21:14
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 21:08
МЧС попросит лицензировать частные соцобъекты после пожара в Кемерово Общество, 21:08
Овечкина второй раз подряд признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 20:54
FT назвал основных конкурентов россиян за жилье в Дубае Общество, 20:33
Сколько можно сэкономить c электронным документооборотом РБК и Trivio, 20:23
L'Equipe включила Месси и Бензема в символическую сборную года Спорт, 20:21
Рождественский вертеп во Львовской области дополнили Бандерой и Байденом Общество, 20:19
Общество ,  
0 

В Кабардино-Балкарии отменили новогодние мероприятия и фейерверки

Власти Кабардино-Балкарии отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки
Нальчик,&nbsp;Кабардино-Балкария
Нальчик, Кабардино-Балкария (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Кабардино-Балкарии не будет массовых новогодних мероприятий и фейерверков, сообщили в правительстве республики.

«В этом году решено отказаться от новогодних фейерверков, которые традиционного проводятся муниципалитетами», — сообщили в администрации региона по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики.

В этом году также не будут проводить массовые праздничные мероприятия, отметил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он пояснил, что это не относится к детским новогодним утренникам в образовательных учреждениях и рождественским мероприятиям.

Глава республики поручил усилить меры безопасности в местах пребывания людей, включая площади, парки и территории рядом с религиозными сооружениями.

От новогодних мероприятий отказались несколько регионов. В частности, в Крыму сочли неуместным устраивать праздники, когда солдаты «рискуют своими жизнями на фронте». В Петербурге и Нижнем Новгороде власти решили направить сэкономленные средства на приобретение дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных. В Москве отменили концерты и салют, но оставили украшения улиц и новогодние елки.

В то же время в Минобороны высказались против отмены празднований и использования сэкономленных средств на обеспечение военнослужащих. По словам начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина, у ведомства есть все необходимое для оснащения войск.

Читайте на РБК Pro
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
«Купили за $1 — продали за $60 млн»: как создатель Cofix ищет бизнес-идеи
Бум дел по неуплате налогов: с какими вопросами компании идут к юристам
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Новый год фейерверки новогодние праздники Кабардино-Балкария
Материалы по теме
Две трети работодателей отказались выдавать новогодние премии в этом году
Общество
В Калуге средства на новогодние украшения направят мобилизованным
Общество
Диетолог рассказал, как избежать переедания в новогодние праздники
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter