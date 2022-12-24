В Кабардино-Балкарии отменили новогодние мероприятия и фейерверки

Нальчик, Кабардино-Балкария (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Кабардино-Балкарии не будет массовых новогодних мероприятий и фейерверков, сообщили в правительстве республики.

«В этом году решено отказаться от новогодних фейерверков, которые традиционного проводятся муниципалитетами», — сообщили в администрации региона по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики.

В этом году также не будут проводить массовые праздничные мероприятия, отметил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он пояснил, что это не относится к детским новогодним утренникам в образовательных учреждениях и рождественским мероприятиям.

Глава республики поручил усилить меры безопасности в местах пребывания людей, включая площади, парки и территории рядом с религиозными сооружениями.

От новогодних мероприятий отказались несколько регионов. В частности, в Крыму сочли неуместным устраивать праздники, когда солдаты «рискуют своими жизнями на фронте». В Петербурге и Нижнем Новгороде власти решили направить сэкономленные средства на приобретение дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных. В Москве отменили концерты и салют, но оставили украшения улиц и новогодние елки.

В то же время в Минобороны высказались против отмены празднований и использования сэкономленных средств на обеспечение военнослужащих. По словам начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина, у ведомства есть все необходимое для оснащения войск.