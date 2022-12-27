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В трех районах Воронежской области запретили фейерверки

Власти Воронежской области запретили фейерверки в трех районах
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти Воронежской области запретили использовать пиротехнику в граничащих с ЛНР Россошанском и Кантемировском районах, а также в Ольховатском районе, сообщило правительство региона.

Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Мера будет действовать на период режима среднего уровня реагирования, установленного в регионе 19 октября указом президента. Режим подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим въезда и выезда, а также ограничение движения транспортных средств.

После подписания президентского указа в администрации Воронежской области заявили, что не планируют вводить ограничения. «На данный момент правительством региона для населения не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению на территории Воронежской области или работе субъектов экономики», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

В конце октября в пресс-центре областного правительства говорили, что фейерверки в регионе запрещать не будут, даже несмотря на режим среднего уровня реагирования. Там сказали, что населению ничего не угрожает и «заниматься запретами вещей, которые и напоминают жителям, что мирная жизнь продолжается, которые и оставляют людям возможности для радостных личных событий, было бы неправильно».

В трех районах Воронежской области запретили фейерверки
В трех районах Воронежской области запретили фейерверки

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Воронежская область фейерверк ограничения
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