Пушкина назвала реализацию закона об иноагентах коллапсом для НКО

Так депутат отреагировала на признание иноагентом центра «Насилию.нет». По ее словам, это уже не первый раз, когда эффективные НКО попадают в этот список. Реализация закона грозит обострением социальных проблем, считает Пушкина

Оксана Пушкина (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Любой здравомыслящий политик понимает, как важно поддерживать некоммерческий сектор, поскольку государство не способно решить весь объем социальных проблем, заявила РБК депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Так она прокомментировала включение в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, центра «Насилию.нет». Проект начал работать в 2015 году, он специализируется на помощи пострадавшим от домашнего насилия.

«Одну из лучших российских общественных организаций — центр «Насилию.нет» — признали иностранным агентом», — сказала Пушкина. Она отметила, что это уже не первый случай, когда эффективные НКО на основании анонимных заявлений попадают в этот список. В качестве примера депутат привела фонд «Гуманитарное действие», который признали иноагентом неделю назад. Фонд оказывает медико-социальную помощь наркозависимым людям, ведет профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза.

«Нужно признать, что центру «Насилию.нет» и целому ряду других правозащитных организаций не приходится рассчитывать на финансовую поддержку государства», — сообщили Пушкина. По ее словам, НКО, которые борются с домашним насилием в России, не раз подавали заявки на получение президентских грантов, но не получили их.