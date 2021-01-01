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Пушкина назвала реализацию закона об иноагентах коллапсом для НКО

Так депутат отреагировала на признание иноагентом центра «Насилию.нет». По ее словам, это уже не первый раз, когда эффективные НКО попадают в этот список. Реализация закона грозит обострением социальных проблем, считает Пушкина
Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Любой здравомыслящий политик понимает, как важно поддерживать некоммерческий сектор, поскольку государство не способно решить весь объем социальных проблем, заявила РБК депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Так она прокомментировала включение в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, центра «Насилию.нет». Проект начал работать в 2015 году, он специализируется на помощи пострадавшим от домашнего насилия.

«Одну из лучших российских общественных организаций — центр «Насилию.нет» — признали иностранным агентом», — сказала Пушкина. Она отметила, что это уже не первый случай, когда эффективные НКО на основании анонимных заявлений попадают в этот список. В качестве примера депутат привела фонд «Гуманитарное действие», который признали иноагентом неделю назад. Фонд оказывает медико-социальную помощь наркозависимым людям, ведет профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза.

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«Нужно признать, что центру «Насилию.нет» и целому ряду других правозащитных организаций не приходится рассчитывать на финансовую поддержку государства», — сообщили Пушкина. По ее словам, НКО, которые борются с домашним насилием в России, не раз подавали заявки на получение президентских грантов, но не получили их.

«В последние годы грантовой поддержкой государства пользуются общественные объединения, которые поддерживают традиционные ценности или, по крайней мере, заявляют о такой поддержке. Тогда как прогрессивным российским общественным организациям остается участвовать в международных грантовых программах», — пояснила депутат. Между тем победа в таких программах грозит получением статуса иностранного агента, указала она.

По словам Пушкиной, в России беспрепятственно действует обширная сеть ультраконсервативных фондов и общественных организаций, пользующихся иностранной поддержкой. Среди них она назвала Всемирный конгресс семей, Институт Рокфорда, платформу петиций «в поддержку семьи, жизни и прав верующих» CitizenGO, фундаменталистскую евангельскую организацию «Фокус на семью», а также Христианскую коалицию Америки с собственным телеканалом CBN.

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«По образу CBN и ему подобных телеканалов силами американского медиа-менеджмента был создан канал «Царьград-ТВ», который раз за разом пытается диктовать свою повестку российским властям. На базе организации «Двуглавый орел» не первый год пытаются создать ультра-консервативную партию с прицелом на Госдуму», — продолжила Пушкина. «При этом всех, кто отстаивает более рациональные и прогрессивные взгляды, фундаменталисты называют «либералами», хотя само разделение на «консерваторов» и «либералов», характерное для США и навязанное нам, — яркий пример иностранного влияния на российскую политику», — отметила депутат.

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Оксана Пушкина

Пушкина указала, что закон об иностранных агентах был принят для того, чтобы выявить общественные организации, которые финансируются из-за рубежа и вмешиваются в политический процесс в России. При этом фонд «Насилию.нет» не занимается политикой, а «существует только потому что государство не ведет системной борьбы с домашним насилием в нашей стране», считает депутат. По ее словам, организация последовательно защищает права жертв семейных конфликтов и приносит большую пользу обществу, а никакой угрозы государству ее деятельность не несет и нести не может.

«Я не сомневаюсь, что центр «Насилию.нет» не является иностранным агентом, и признать его таким можно лишь по формальным причинам», — сказала Пушкина, отметив, что берет ситуацию на личный контроль будет следить за тем, как работает только что принятый закон, чтобы провести анализ его правоприменения и сформулировать необходимые поправки. «Пока же я вижу, что реализация этого закона грозит коллапсом некоммерческому сектору и катастрофическим обострением социальных проблем, которыми государство не может или не хочет заниматься», — заключила она.

Госдума приняла закон о признании физлиц иностранными агентами
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Фото:duma.gov.ru

23 декабря Госдума в окончательном, третьем, чтении приняла законопроект, который вносит поправки в законодательство об иностранных агентах. Согласно документу, к иностранным агентам будут причислены физические лица, которые ведут в России политическую деятельность, получая деньги из-за границы. Также в список иноагентов включат незарегистрированные общественные объединения, которые также занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование.

28 декабря Министерство юстиции впервые внесло в список СМИ — иноагентов физических лиц. В список вошли правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Радио Свобода» Людмила Савицкая, журналист издания «7х7» Сергей Маркелов, журналист «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также художница-акционистка Дарья Апахончич.

Авторы
Анастасия Батманова, Кирилл Сироткин
Оксана Пушкина иноагент Минюст
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Пушкина указала на пробелы в стратегии по борьбе с ВИЧ
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