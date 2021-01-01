Глава «Насилию.нет» сообщила о признании организации иноагентом

Анна Ривина (Фото: AnnaRivina / Facebook)

Руководитель центра «Насилию.нет» (специализируется на помощи пострадавшим от домашнего насилия) Анна Ривина сообщила, что Минюст признал организацию НКО-иноагентом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня получили документы из минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агенства. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду лгбт», — написала Ривина.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.

В декабре стало известно, что Минюст проводит проверку в отношении центра «Насилию.нет» — уведомление о проверке организация получила 2 декабря. «Нам пришло письмо о внеплановой проверке из-за заявления какого-то г-на Трубецкого», — писала Ривина в Facebook. Минюст запросил все документы, касающиеся финансовой деятельности центра, с проводимыми мероприятиями, упоминаниями в СМИ, договоры с партнерами и т.д. за последние 2,5 года.