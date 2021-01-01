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Минюст внес правозащитника Пономарева в реестр СМИ-иноагентов

Министерство впервые включило в список СМИ — иноагентов физических лиц
Лев Пономарев
Лев Пономарев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пять человек, в том числе и правозащитника Льва Пономарева. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также в список иноагентов внесены Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.

Минюст впервые включил в список СМИ-иноагентов физических лиц. При этом в ведомстве не объяснили, что послужило причиной такого решения.

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Фото:Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Законопроект, согласно которому к иностранным агентам будут причислены физические лица, которые занимаются в России политической деятельностью, получая деньги на свою деятельность из-за границы, в окончательном, третьем чтении был одобрен Государственной думой 23 декабря. Они должны будут предоставить в Минюст данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, которые они получили от иностранных источников.

В феврале прошлого года движение «За права человека», которое возглавлял Пономарев, было включено Минюстом в реестр иностранных агентов, а в октябре Верховный суд постановил его ликвидировать. Свою инициативу Минюст объяснял нарушениями устава организации, а также многочисленными штрафами со стороны Роскомнадзора за нарушение закона об иноагентах.

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Дарья Апахончич — художница и фем-активистка, которая до недавнего времени работала в Красном Кресте. Из этой организации она была уволена после участия в акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой.

Денис Камалягин — журналист, главный редактор издания «Псковская губерния». Сергей Маркелов — журналист из петрозаводского журнала «7х7». Людмила Савицкая — журналист «Радио Свобода» и «МБХ Медиа».

Комментируя РБК включение своего имени в список, Камалягин предположил, что был включен в список СМИ-иноагентов не из-за работы в «Псковской губернии», а в связи с написанием материалов для издания «Север.Реалии» (относится к «Радио Свободе»), за которые он получал гонорары. «Гонорар был до того, как сам закон появился. Если мне присвоен статус за то, что случилось до момента вступления закона в силу, то я считаю, что это незаконно», — сказал Камалягин, допустив, что обратится в суд.

Апахончич заявила РБК, что для нее решение Минюста стало сюрпризом, поскольку она не сотрудничает со СМИ и не занимается журналистской деятельностью. «Я занимаюсь гражданским активизмом, и моя деятельность довольна прозрачна, я ничего не скрываю: я преподаю беженцам, в основном женщинам, русский язык и делаю разные феминистские вещи в Петербурге, а также перформансы, выставки и разное другое искусство — ничего из этого не похоже на СМИ», — сказала она.

По словам Апахончич, у нее не было времени детально ознакомиться с законом, чтобы понять ограничения, которые на нее накладываются. «Пока для меня это большой вопрос, что это будет», — добавила она.

Маркелов заявил РБК, что у него нет предположений, почему он оказался в реестре Минюста. «Возможно из-за журналистских работ», — сказал он.

«В законе написано, как мне коллеги объяснили, так: если человек, работающий в организации, которая работает как иностранный агент, пишет, заметный публицист, то он уже регистрируются как иностранный агент. Ясно, что таких людей бесконечно много. Когда я думал, почему я один из первых, то тоже вроде логика есть, потому что из известных правозащитников я печатаюсь даже больше, чем, может быть, они решили», — заявил РБК Пономарев.

«По-видимому, таких людей будет много, и нам надо объединяться, чтобы мы защищали свои права. Нас уже пять человек, надо познакомиться друг с другом, я не знаю остальных коллег. Надо познакомиться и, может, делать НКО иностранных агентов», — рассказал РБК Лев Пономарев.

Авторы
Артем Филипенок, Елизавета Ламова
Минюст Лев Пономарев
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