Минюст внес правозащитника Пономарева в реестр СМИ-иноагентов

В феврале прошлого года движение «За права человека», которое возглавлял Пономарев, было включено Минюстом в реестр иностранных агентов, а в октябре Верховный суд постановил его ликвидировать. Свою инициативу Минюст объяснял нарушениями устава организации, а также многочисленными штрафами со стороны Роскомнадзора за нарушение закона об иноагентах.

Дарья Апахончич — художница и фем-активистка, которая до недавнего времени работала в Красном Кресте. Из этой организации она была уволена после участия в акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой.

Денис Камалягин — журналист, главный редактор издания «Псковская губерния». Сергей Маркелов — журналист из петрозаводского журнала «7х7». Людмила Савицкая — журналист «Радио Свобода» и «МБХ Медиа».

Комментируя РБК включение своего имени в список, Камалягин предположил, что был включен в список СМИ-иноагентов не из-за работы в «Псковской губернии», а в связи с написанием материалов для издания «Север.Реалии» (относится к «Радио Свободе»), за которые он получал гонорары. «Гонорар был до того, как сам закон появился. Если мне присвоен статус за то, что случилось до момента вступления закона в силу, то я считаю, что это незаконно», — сказал Камалягин, допустив, что обратится в суд.

Апахончич заявила РБК, что для нее решение Минюста стало сюрпризом, поскольку она не сотрудничает со СМИ и не занимается журналистской деятельностью. «Я занимаюсь гражданским активизмом, и моя деятельность довольна прозрачна, я ничего не скрываю: я преподаю беженцам, в основном женщинам, русский язык и делаю разные феминистские вещи в Петербурге, а также перформансы, выставки и разное другое искусство — ничего из этого не похоже на СМИ», — сказала она.

По словам Апахончич, у нее не было времени детально ознакомиться с законом, чтобы понять ограничения, которые на нее накладываются. «Пока для меня это большой вопрос, что это будет», — добавила она.

Маркелов заявил РБК, что у него нет предположений, почему он оказался в реестре Минюста. «Возможно из-за журналистских работ», — сказал он.

«В законе написано, как мне коллеги объяснили, так: если человек, работающий в организации, которая работает как иностранный агент, пишет, заметный публицист, то он уже регистрируются как иностранный агент. Ясно, что таких людей бесконечно много. Когда я думал, почему я один из первых, то тоже вроде логика есть, потому что из известных правозащитников я печатаюсь даже больше, чем, может быть, они решили», — заявил РБК Пономарев.

«По-видимому, таких людей будет много, и нам надо объединяться, чтобы мы защищали свои права. Нас уже пять человек, надо познакомиться друг с другом, я не знаю остальных коллег. Надо познакомиться и, может, делать НКО иностранных агентов», — рассказал РБК Лев Пономарев.