«Газпром» связал ситуацию с разрешением на «Северный поток-2» с политикой

Ситуация с выдачей Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» носит исключительно геополитический характер. Об этом сообщил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков во время выступления на Российской энергетической неделе, передает корреспондент РБК.

«Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что Соединенные Штаты Америки хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ», — сказал Зубков. «В Дании должны понимать, что никаких объективных причин для того, чтобы не согласовать прохождение, нет», — добавил он. Зубков отметил, что если Дания все же не согласует место прохождения газопровода, что ее экономические зоны можно будет обойти, но это будет дольше и дороже.

«Северный поток-2» предполагает строительство новой нитки газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его длина составляет более 1,2 тыс. км, а стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2». В апреле этого года компания Nord Stream 2 AG (дочерняя структура «Газпрома») подала третью заявку на строительство газопровода. Первая была отправлена в 2017 году. В Датском энергетическом агентстве (ДЭА) подтвердили получение заявки, но сообщили, что не могут назвать конкретные сроки решения по документу. Там добавили, что агентству необходимо провести экологическую оценку проекта, в том числе соответствующие консультации с другими странами.