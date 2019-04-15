«Дочка» «Газпрома» обвинила Данию в задержке строительства Nord Stream 2

«Требование подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта», — заявили в компании, отметив, что в строительство трубопровода инвестировали пять крупнейших европейских компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции.
Всего в его строительстве участвуют более 670 компаний из 25 стран мира, подчеркивают в Nord Stream 2.
Ссылаясь на проведенное по заказу компании исследование (.pdf), в Nord Stream 2 указали, что задержка пуска газопровода приведет к росту цен на газ по всей Европе. «Европейские семьи и промышленные предприятия будут вынуждены платить €20 млн за каждый день задержки», — говорится в заявлении компании.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.
Первая заявка на базовый маршрут, также пролегающий в югу от острова Борнхольм, была подана в апреле 2017 года. Однако в январе 2018 года в Дании вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе, имеющая ретроспективное действие только для проекта «Северный поток-2». Этот закон дал право МИД Дании налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах страны по политическим соображениям, однако датский МИД молчит уже 16 месяцев, отмечает Nord Stream AG.
В августе 2018 года Nord Stream 2 AG подала вторую заявку на прокладку трубопровода по альтернативному маршруту — через исключительную экономическую зону Дании к северо-западу от Борнхольма, вне датских территориальных вод. Ответа на нее компания также не получила.
Разрешения на прокладку газопровода в России, Германии, Финляндии, Швеции, через территории которых также будет идти «Северный поток-2», уже получены.
Против строительства выступают США, Польша, Украина и еще несколько стран. Противники газопровода опасаются, что он увеличит энергетическое влияние России и снизит роль транзита российского газа через Украину.
Акционерами проекта Nord Stream являются компании ПАО «Газпром», Wintershall Holding GmbH (подразделение концерна BASF), PEG Infrastruktur AG (подразделение концерна PEGI/E.ON), N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE. Мажоритарным акционером является ОАО «Газпром», которому принадлежит 51% акций проекта.