«Дочка» «Газпрома» обвинила Данию в задержке строительства Nord Stream 2

Три заявки оператора газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, ожидают рассмотрения в Дании. Это последняя из европейских стран, которая не согласовала маршрут сооружения

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Компания Nord Stream 2 AG, дочерняя структура «Газпрома» и оператор трубопровода «Северный поток-2», вновь подала заявку на строительство газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Новый маршрут пролегает южнее острова Борнхольм.

«Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Дания — единственная страна, с которой оператору «Северного потока-2» пока не удалось окончательно согласовать проект прокладки трубы.

Компания оформила третью заявку по решению Датского энергетического агентства (ДЭА) 26 марта 2019 года. Территория, по которой проходит третий вариант маршрута, находится в исключительной экономической зоне Дании, однако ранее была спорной между Данией и Польшей и не была доступна для строительства. Договоренность между странами о принадлежности вод сейчас достигнута, но еще не ратифицирована Польшей, уточняет ТАСС.

​На рассмотрении в Датском энергетическом агентстве находятся уже две другие заявки Nord Stream 2AG.