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Политика ,  
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«Дочка» «Газпрома» обвинила Данию в задержке строительства Nord Stream 2
Три заявки оператора газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, ожидают рассмотрения в Дании. Это последняя из европейских стран, которая не согласовала маршрут сооружения
Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

Компания Nord Stream 2 AG, дочерняя структура «Газпрома» и оператор трубопровода «Северный поток-2», вновь подала заявку на строительство газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Новый маршрут пролегает южнее острова Борнхольм.

«Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Дания — единственная страна, с которой оператору «Северного потока-2» пока не удалось окончательно согласовать проект прокладки трубы.

Компания оформила третью заявку по решению Датского энергетического агентства (ДЭА) 26 марта 2019 года. Территория, по которой проходит третий вариант маршрута, находится в исключительной экономической зоне Дании, однако ранее была спорной между Данией и Польшей и не была доступна для строительства. Договоренность между странами о принадлежности вод сейчас достигнута, но еще не ратифицирована Польшей, уточняет ТАСС.

​На рассмотрении в Датском энергетическом агентстве находятся уже две другие заявки Nord Stream 2AG.

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«Требование подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта», — заявили в компании, отметив, что в строительство трубопровода инвестировали пять крупнейших европейских компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции.

Всего в его строительстве участвуют более 670 компаний из 25 стран мира, подчеркивают в Nord Stream 2.

Ссылаясь на проведенное по заказу компании исследование (.pdf), в Nord Stream 2 указали, что​ задержка пуска газопровода приведет к росту цен на газ по всей Европе. «Европейские семьи и промышленные предприятия будут вынуждены платить €20 млн за каждый день задержки», — говорится в заявлении компании.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​

Первая заявка на базовый маршрут, также пролегающий в югу от острова Борнхольм, была подана в апреле 2017 года. Однако в январе 2018 года в Дании вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе, имеющая ретроспективное действие только для проекта «Северный поток-2». Этот закон дал право МИД Дании налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах страны по политическим соображениям, однако датский МИД молчит уже 16 месяцев, отмечает Nord Stream AG.

В августе 2018 года Nord Stream 2 AG подала вторую заявку на прокладку трубопровода по альтернативному маршруту — через исключительную экономическую зону Дании к северо-западу от Борнхольма, вне датских территориальных вод. Ответа на нее компания также не получила.

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Разрешения на прокладку газопровода в России, Германии, Финляндии, Швеции, через территории которых также будет идти «Северный поток-2», уже получены. ​

Против строительства выступают США, Польша, Украина и еще несколько стран. Противники газопровода опасаются, что он увеличит энергетическое влияние России и снизит роль транзита российского газа через Украину.

Акционерами проекта Nord Stream являются компании ПАО «Газпром», Wintershall Holding GmbH (подразделение концерна BASF), PEG Infrastruktur AG (подразделение концерна PEGI/E.ON), N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE. Мажоритарным акционером является ОАО «Газпром», которому принадлежит 51% акций проекта.

Авторы: Наталья Демченко, Людмила Подобедова
Теги: «Северный поток – 2», Дания, маршрут, трубопровод
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