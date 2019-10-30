«Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2»

Рост котировок «Газпрома» на Московской бирже ускорился после того, как Дания дала согласие на строительство в ее водах газопровода «Северный поток-2». Стоимость бумаг компании вернулась на уровень 11-летней давности

Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Торги акциями «Газпрома» на Московской бирже начались ростом котировок. Уже к середине дня стоимость бумаг превысила 259 руб. (+2,33% к закрытию торгов предыдущего дня), достигнув показателя, который в последний раз фиксировался в 2008 году.

Новый импульс росту котировок придало сообщение о том, что власти Дании дали разрешение на строительство в водах страны участка трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется доставлять в Германию.

На фоне сообщения об этом стоимость бумаг «Газпрома» примерно за полчаса выросла более чем на 5 руб. На пике стоимость акций достигла отметки 265,26 руб., что на 4,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В предыдущий раз выше этой отметки стоимость акций «Газпрома» поднималась 18 августа 2008 года.

В мае того же года их стоимость достигала исторического максимума — 369,5 руб., однако затем пошла вниз и в октябре опустилась до абсолютного минимума (84 руб. за бумагу) и с тех пор полностью так и не восстановилась.