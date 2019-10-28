Россия предложила Киеву пакетное решение для урегулирования спора по газу

Россия и Украина обсудили условия продления транзита российского газа в Европу в 2020 году. Киев готов к «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору, заявил евроокомиссар

В Брюсселе в понедельник, 28 октября, прошел третий за этот год раунд трехсторонних консультаций о поставках российского газа в Европу через территорию Украины. «В целом мы видим, что и Еврокомиссия, и украинские партнеры настроены конструктивно, мы продолжим наше взаимодействие», — заявил журналистам министр энергетики Александр Новак по итогам переговоров с Еврокомиссией и Украиной, передает корреспондент РБК. «В ближайшее время мы должны будем интенсифицировать наши контакты, на уровне украинских компаний, на уровне «Газпрома» относительно выработки наиболее приемлемых правил взаимодействия операторов», — добавил он.

По словам Новака, важные вопросы, которые обсуждались на встрече, касались урегулирования судебных споров с «Нафтогазом»: «Мы считаем, что эти вопросы должны решаться пакетно, и в том числе вопросы поставок российского газа напрямую потребителям Украины, минуя реверс». Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору, подтвердил евроокомиссар Марш Шефчович.

Но Шефчович вышел со встречи разочарованным. «Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достигнуть в будущем и что следует сделать», — сказал он. Еврокомиссар подчеркнул, что «время летит», и призвал всех участников переговоров к конструктивности.

Срок действия текущего контракта на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря. Прямые поставки газа «Газпрома» на Украину были прекращены в ноябре 2015 года — Киев покупает газ у европейских трейдеров, в том числе по реверсным схемам (поставляется по газопроводу в Европу в обратном направлении).

«Российская сторона поделилась интересными интерпретациями «старых песен о главном». В частности, был трек об урегулировании ситуации по решению Стокгольмского арбитража, мы попросили отправить нам официальную копию на бумаге, чтобы мы не опирались на публикации в российских СМИ и ничего случайно не напутали», — говорится в сообщении «Нафтогаза», опубликованном на странице компании в Facebook.