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Россия предложила Киеву пакетное решение для урегулирования спора по газу
Россия и Украина обсудили условия продления транзита российского газа в Европу в 2020 году. Киев готов к «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору, заявил евроокомиссар

В Брюсселе в понедельник, 28 октября, прошел третий за этот год раунд трехсторонних консультаций о поставках российского газа в Европу через территорию Украины. «В целом мы видим, что и Еврокомиссия, и украинские партнеры настроены конструктивно, мы продолжим наше взаимодействие», — заявил журналистам министр энергетики Александр Новак по итогам переговоров с Еврокомиссией и Украиной, передает корреспондент РБК. «В ближайшее время мы должны будем интенсифицировать наши контакты, на уровне украинских компаний, на уровне «Газпрома» относительно выработки наиболее приемлемых правил взаимодействия операторов», — добавил он.

По словам Новака, важные вопросы, которые обсуждались на встрече, касались урегулирования судебных споров с «Нафтогазом»: «Мы считаем, что эти вопросы должны решаться пакетно, и в том числе вопросы поставок российского газа напрямую потребителям Украины, минуя реверс». Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору, подтвердил евроокомиссар Марш Шефчович.

Но Шефчович вышел со встречи разочарованным. «Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достигнуть в будущем и что следует сделать», — сказал он. Еврокомиссар подчеркнул, что «время летит», и призвал всех участников переговоров к конструктивности.

Срок действия текущего контракта на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря. Прямые поставки газа «Газпрома» на Украину были прекращены в ноябре 2015 года — Киев покупает газ у европейских трейдеров, в том числе по реверсным схемам (поставляется по газопроводу в Европу в обратном направлении).

«Российская сторона поделилась интересными интерпретациями «старых песен о главном». В частности, был трек об урегулировании ситуации по решению Стокгольмского арбитража, мы попросили отправить нам официальную копию на бумаге, чтобы мы не опирались на публикации в российских СМИ и ничего случайно не напутали», — говорится в сообщении «Нафтогаза», опубликованном на странице компании в Facebook.

«Никаких официальных предложений по решению открытых вопросов российской стороны мы до сих пор не прошли», — подчеркивается в сообщении. «Говорить о каких-либо «пакетных решениях всех проблем» вместе с вопросом погашения долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража невозможно», — указывает компания.

В начале 2018 года «Нафтогаз» выиграл процесс в Стокгольмском арбитраже, который обязал «Газпром» выплатить ему $2,6 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. В пятницу 25 октября «Нафтогаз» сообщил о то, что Окружной суд Амстердама принял решение об аресте 100% акций South Stream Transport B.V., дочерней компании «Газпрома», отвечающей за строительство черноморского газопровода «Турецкий поток». «Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах», — написал написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. В «Нафтогазе» заявили, что продолжают принимать меры для обеспечения выплаты «Газпромом» долга.

Евросоюз и Украина на сентябрьских трехсторонних консультациях настаивали на новом долгосрочном транзитном контракте сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок 60 млрд куб. м газа в год, Россия выступала за продление действующего контракта на год, но с актуализацией условий.

9 октября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал продление этого договора бессмысленным. «Мне тяжело представить, зачем новому оператору ГТС (газотранаспортной системы. — РБК), зачем украинской стороне может быть интересно продление старого контракта», — сказал он. По его мнению, должен быть новый контракт, только по европейскому праву и только с новым оператором ГТС, которая выделяется из состава «Нафтогаза». Верховная рада Украины 18 октября в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора ГТС. В рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась провести unbundling «Нафтогаза» — разделить транспортировку, хранение, добычу и продажу газа.

«Обсуждалась реализация дорожной карты по имплементации европейского законодательства в украинское для того, чтобы лучше понимать механизмы взаимоотношений по транзиту газа с 1 января 2020 года после окончания действия существующих договоров», — подтвердил Новак. «Россия готова работать по европейскому законодательству, в случае, если наши партнеры не успеют его имплементировать, мы готовы в том числе с 1 января 2020 года до периода имплементации законодательства работать по существующему договору с техническими корректировками», — заметил он.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: трехсторонние переговоры, «Нафтогаз Украина», «Газпром», Еврокомиссия
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