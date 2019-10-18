Первую ветку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Первую ветку морского участка «Турецкого потока» начали заполнять газом, это последние испытания перед запуском газопровода. Об этом говорится в сообщении оператора проекта.

«Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов», — говорится в релизе. По планам оператора, газопровод заработает до конца 2019 года.

«Турецкий поток» — газопровод протяженностью порядка 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле прошлого года, предназначена для турецкого рынка, вторая — для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

В конце августа президент Владимир Путин сообщил, что поставки Анкаре по «Турецкому потоку» начнутся до конца года.