Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

Поддубный получил звание «за мужество и героизм при исполнении служебного долга». В августе военкор был ранен при атаке украинского дрона в Курской области

Евгений Поддубный (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга», документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

7 августа Поддубный получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала военкора отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. Поддубный сообщал, что получил контузию.

Евгений Поддубный родился в 1983 году в Белгороде. Получил высшее образование по специальности «психология». С 2001 по 2011 год работал специальным корреспондентом в дирекции информационных программ телеканала «ТВ Центр». С сентября 2011 года Поддубный является специальным корреспондентом телеканала «Россия 24» (входит в ВГТРК). Освещал конфликты в ряде стран, в том числе в Грузии, Южной Осетии, Сирии, Абхазии, на Украине. Поддубный ведет свой телеграм-канал, в нем он не раз освещал детали конфликта на Украине. Например, в мае 2023 года в числе других военкоров сообщил о начале контрнаступления ВСУ. Он дважды был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина — на выборах 2018 и 2024 годов. Находится под санкциями Украины, ЕС, США и Австралии.

Этом же указом Путин наградил бывшего посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении взаимодействия двух стран. Эту должность Бюльбюль оглы занимал 18 лет, с 2006 года и до конца сентября 2024-го. Дипломат также известен как певец и композитор, который в 1970-х объездил с гастролями весь Советский Союз. В 1982 году был удостоен звания народного артиста Азербайджана.

Летом 2023 года Путин наградил орденом Мужества писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. В указе говорилось, что орден ему присвоили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

За месяц до награждения машину, в которой ехал Прилепин, взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, ему сделали операцию. Виновным в подрыве признали Александра Пермякова, 30 сентября его приговорили к пожизненному сроку. Мужчина сообщал, что его завербовали украинские спецслужбы.