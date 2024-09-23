Алиев отозвал Бюльбюль оглы с должности посла в России
Полад Бюльбюль оглы, который занимал должность посла Азербайджана в России с 2006 года, отозван с должности. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Отставка 79-летнего Бюльбюль оглы ранее анонсировалась. Тот рассказал, что намерен избраться в парламент Азербайджана от родного карабахского города Шуша, контроль над которым Баку установил в ходе боевых действий в 2020 году.
Бюльбюль оглы родился в Баку, однако детство и молодость частично провел в Шуше. Там находится дом, в котором родился его отец — советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль (настоящее имя — Муртуза Мешади Рза-оглы Мамедов).
Бюльбюль оглы также завоевал популярность как певец и композитор, который в 1970-х объездил с гастролями весь Советский Союз. В 1982 году был удостоен звания народного артиста Азербайджана.
В конце 1980-х занялся политикой. В 1988–2006 годах занимал пост министра культуры Азербайджана, в 1995-м был избран в милли меджлис. В 2006 году покинул пост главы Минкультуры и стал послом Азербайджана в России.
Помимо политической карьеры известен своей музыкальной деятельностью. Выступал как певец и композитор; также снялся в нескольких фильмах, например в картине 1981 года «Не бойся, я с тобой!» Юлия Гусмана сыграл одну из главных ролей (Теймура).
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