Алиев отозвал Бюльбюль оглы с должности посла в России

Полад Бюльбюль оглы возглавлял дипломатическую миссию в России 18 лет

Полад Бюльбюль оглы (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Полад Бюльбюль оглы, который занимал должность посла Азербайджана в России с 2006 года, отозван с должности. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отставка 79-летнего Бюльбюль оглы ранее анонсировалась. Тот рассказал, что намерен избраться в парламент Азербайджана от родного карабахского города Шуша, контроль над которым Баку установил в ходе боевых действий в 2020 году.

Бюльбюль оглы родился в Баку, однако детство и молодость частично провел в Шуше. Там находится дом, в котором родился его отец — советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль (настоящее имя — Муртуза Мешади Рза-оглы Мамедов).

Бюльбюль оглы также завоевал популярность как певец и композитор, который в 1970-х объездил с гастролями весь Советский Союз. В 1982 году был удостоен звания народного артиста Азербайджана.

В конце 1980-х занялся политикой. В 1988–2006 годах занимал пост министра культуры Азербайджана, в 1995-м был избран в милли меджлис. В 2006 году покинул пост главы Минкультуры и стал послом Азербайджана в России.

Помимо политической карьеры известен своей музыкальной деятельностью. Выступал как певец и композитор; также снялся в нескольких фильмах, например в картине 1981 года «Не бойся, я с тобой!» Юлия Гусмана сыграл одну из главных ролей (Теймура).