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Военная операция на Украине ,  
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Поддубный сообщил о контузии после атаки БПЛА в Курской области

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Военная операция на Украине

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что получил контузию в результате атаки FPV-дрона в Курской области. Об этом он рассказал в интервью ведущему «России 1» Евгению Попову, фрагмент разговора опубликовала журналистка Ольга Скабеева в телеграм-канале.

«Я ничего не помню пока, контузия. Мне сложно пока что-то сказать достоверное», — сказал Поддубный.

Военкор сообщил, что помнит выстрел по машине. По его словам, он волновался за коллег. Журналист отметил, что «отчаянно хотел жить». Корреспондент добавил, что сейчас чувствует себя «не очень хорошо».

Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона
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Раненый военный&nbsp;корреспондент&nbsp;Евгений&nbsp;Поддубный, 8 августа 2024 г.

7 августа Поддубный получил ранения при атаке дрона ВСУ. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала военкора отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что состояние военкора тяжелое, но стабильное. После удара дрона по автомобилю Поддубного его считали погибшим.

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Теги
Евгений Поддубный Военная операция на Украине Курская область
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