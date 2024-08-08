Врач рассказал о состоянии Евгения Поддубного
Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии, сообщили в утреннем эфире телеканала «Россия 24».
«Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — сказал врач о его состоянии.
Поддубный пострадал в результате атаки дрона в Курской области 7 августа.
Вечером 7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин и военные корреспонденты без ссылок на источники сообщили, что военкор погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился. Позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что журналист выжил, но получил ранение и находится в областной больнице в крайне тяжелом состоянии. Поддубного отправят на лечение в Москву.
Врио курского губернатора Алексей Смирнов утром 6 августа сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов на следующий день доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановили. По его словам, утром 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них были убиты, еще 200 ранены.
Путин заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины «ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».
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