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Военная операция на Украине ,  
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Врач рассказал о состоянии Евгения Поддубного

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам врача, у Поддубного тяжелый ожог и черепно-мозговая травма. Вечером 7 августа в машину военкора влетел украинский дрон, коллеги Поддубного поначалу сообщили, что он погиб, но корреспондент выжил
Евгений Поддубный
Евгений Поддубный (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии, сообщили в утреннем эфире телеканала «Россия 24».

«Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — сказал врач о его состоянии.

Поддубный пострадал в результате атаки дрона в Курской области 7 августа.

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Вечером 7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин и военные корреспонденты без ссылок на источники сообщили, что военкор погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился. Позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что журналист выжил, но получил ранение и находится в областной больнице в крайне тяжелом состоянии. Поддубного отправят на лечение в Москву.

Врио курского губернатора Алексей Смирнов утром 6 августа сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов на следующий день доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановили. По его словам, утром 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них были убиты, еще 200 ранены.

Путин заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины «ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

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