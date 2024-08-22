Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному
Президент России Владимир Путин позвонил в четверг военкору ВГТРК Евгению Поддубному, который был ранен при атаке дрона в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
22 августа журналисту исполнился 41 год.
По информации пресс-службы, глава государства сам связался с Поддубным, поздравил того с днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.
7 августа Поддубный был ранен при атаке украинского FPV-дрона по его автомобилю в Курской области: машина военкора загорелась и свалилась в кювет, некоторое время Поддубного считали погибшим.
Как рассказал военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, коллеги Поддубного взломали заклинившие двери, но увидели только «стену пламени от рванувшего дополнительного бака дизеля в кунге». Поддубный, судя по всему, выпал, пока машина переворачивалась, и его в темноте не заметили.
Раненого военкора на дороге нашел местный житель, мужчина посадил его себе в машину и привез в пункт, где принимали раненых.
По словам врачей, у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, а также травма лицевых костей. Его отправили на лечение в Москву. Минздрав оценил состояние Поддубного как «тяжелое, но стабильное». 12 августа военкор сообщил, что получил контузию.
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