Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин позвонил в четверг военкору ВГТРК Евгению Поддубному, который был ранен при атаке дрона в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

22 августа журналисту исполнился 41 год.

По информации пресс-службы, глава государства сам связался с Поддубным, поздравил того с днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

7 августа Поддубный был ранен при атаке украинского FPV-дрона по его автомобилю в Курской области: машина военкора загорелась и свалилась в кювет, некоторое время Поддубного считали погибшим.

Как рассказал военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, коллеги Поддубного взломали заклинившие двери, но увидели только «стену пламени от рванувшего дополнительного бака дизеля в кунге». Поддубный, судя по всему, выпал, пока машина переворачивалась, и его в темноте не заметили.

Раненого военкора на дороге нашел местный житель, мужчина посадил его себе в машину и привез в пункт, где принимали раненых.

По словам врачей, у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, а также травма лицевых костей. Его отправили на лечение в Москву. Минздрав оценил состояние Поддубного как «тяжелое, но стабильное». 12 августа военкор сообщил, что получил контузию.