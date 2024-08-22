 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин позвонил в четверг военкору ВГТРК Евгению Поддубному, который был ранен при атаке дрона в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

22 августа журналисту исполнился 41 год.

По информации пресс-службы, глава государства сам связался с Поддубным, поздравил того с днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Поддубный сообщил о контузии после атаки БПЛА в Курской области
Политика
Евгений Поддубный

7 августа Поддубный был ранен при атаке украинского FPV-дрона по его автомобилю в Курской области: машина военкора загорелась и свалилась в кювет, некоторое время Поддубного считали погибшим.

Как рассказал военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, коллеги Поддубного взломали заклинившие двери, но увидели только «стену пламени от рванувшего дополнительного бака дизеля в кунге». Поддубный, судя по всему, выпал, пока машина переворачивалась, и его в темноте не заметили.

Раненого военкора на дороге нашел местный житель, мужчина посадил его себе в машину и привез в пункт, где принимали раненых.

По словам врачей, у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, а также травма лицевых костей. Его отправили на лечение в Москву. Минздрав оценил состояние Поддубного как «тяжелое, но стабильное». 12 августа военкор сообщил, что получил контузию.

Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой

Что россияне покупали в интернете чаще одежды и электроники. Инфографика

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Средняя цена билета в кино в России побила новый рекорд

В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажек под жилье

Россиянам предложили вернуть возможность обсуждать генпланы застройки

Владимир Путин позвонил военкору, получившему ранение в Курской области

ФСБ завела дело в отношении журналистов, посетивших Курскую область

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Евгений Поддубный Курская область
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Поддубный сообщил о контузии после атаки БПЛА в Курской области
Политика
Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона
Политика
Спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывез его с места атаки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 21 авг, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 21 авг, 17:19
ВТБ инициировал банкротство структуры группы «Техносерв»Технологии и медиа, 13:17
Просил скидку 3% — дали 10%: как торговаться в КНР и добиваться поставокPro, 13:16
Доброволец из Ирландии пропал без вести на УкраинеПолитика, 13:09
Глава «Ангстрема» оплатил памятник Сталину в Красноярском краеОбщество, 13:06
Минобороны сообщило о взятии Межевого в ДНРПолитика, 13:05
Число поступивших в вузы по квоте для бойцов спецоперации выросло на 40%Общество, 13:00
Чиновника Минобрнауки арестовали по делу о взяткеОбщество, 12:56
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС на следующей неделеПолитика, 12:53
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через УкраинуЭкономика, 12:47
Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье бизнес-классаНедвижимость, 12:46
Импортеры будут платить экосбор по-новому. Что остается непонятнымPro, 12:36
В Ботсване нашли крупнейший алмаз в 2492 каратаОбщество, 12:35
РФБ ответила на заявление о приезде в Пермь самозваной сборной КолумбииСпорт, 12:31
Фомин провел встречу с командующим сухопутными войсками КитаяПолитика, 12:30