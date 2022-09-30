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Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба московской патриархии.
«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сообщил врио руководителя пресс-службы патриарха Владимир Легойда.
Состояние патриарха он назвал удовлетворительным.
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