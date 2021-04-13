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Пандемия коронавируса ,  
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Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Патриарх Кирилл в марте сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает «РИА Новости».

«Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», — сказал Легойда.

По его словам, патриарх привился одной из трех российских вакцин и после прививки чувствует себя хорошо. Легойда добавил, что теперь патриарх сможет участвовать в публичных мероприятиях.

В октябре прошлого года патриарха отправляли на карантин после контакта с больным коронавирусом. Из-за этого он не смог совершить традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру. Проведенный позже тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

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Еще в сентябре глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион призвал российских граждан не медлить с вакцинацией. В январе патриарх Кирилл в одном из своих выступлений приравнял неверие в опасность коронавируса к неверию в бога.

Массовая вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три препарата: «Спутник V» производства Института им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.

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В начале апреля РБК проанализировал темпы вакцинации в России. Так, ко 2 апреля активнее всего прививочная кампания проходит на Чукотке. Там полностью вакцинировались уже 7,27% населения. Затем идет Москва (6,32%), НАО (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрировано 8 173 новых случая заражения COVID-19. Этот показатель — минимальный с 28 сентября прошлого года. Тогда было зафиксировано 8 135 заражений. Умерли за последние сутки 338 человек.

Всего, за весь период пандемии, в России выявлено 4,65 млн случаев заражения коронавирусом. За это время умер 103 601 человек, выздоровели 4,28 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<20 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

вакцинация прививка патриарх Кирилл
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