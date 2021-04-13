Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Патриарх Кирилл в марте сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает «РИА Новости».

«Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», — сказал Легойда.

По его словам, патриарх привился одной из трех российских вакцин и после прививки чувствует себя хорошо. Легойда добавил, что теперь патриарх сможет участвовать в публичных мероприятиях.

В октябре прошлого года патриарха отправляли на карантин после контакта с больным коронавирусом. Из-за этого он не смог совершить традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру. Проведенный позже тест на COVID-19 показал отрицательный результат.