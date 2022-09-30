В России выявили более 37 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За последние сутки в России зарегистрировали 37 286 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число госпитализированных составило 2 723 человека, что на 13,7% меньше по сравнению с 29 сентября, когда в больницы попали 3 154 человека.

Выздоровели 61 225 россиян, умерли 106 человек.

Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Москве (3341 человек). На втором месте — Санкт-Петербург (1836 человек), на третьем — Самарская область (1782 человека). Затем идут Свердловская область (1336 человек) и Пермский край (1284 человека).

За все время пандемии в России коронавирусом заразились более 20 млн человек, 387 тыс. россиян умерли.

Заболеваемость в России начала расти в середине июля после отмены всех ограничений. Так, 1 августа врачи выявили 10,8 тыс. новых пациентов, а 1 сентября федеральный оперштаб сообщил о 49,7 тыс. новых заболевших. Спустя две недели, 16 сентября, было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки. Этот показатель стал рекордным с начала марта.

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