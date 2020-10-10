Тест на COVID-19 у патриарха Кирилла оказался отрицательным

Патриарх Кирилл (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Глава Российской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл, у которого ранее был выявлен COVID-19, чувствует себя хорошо, а его анализы на наличие коронавируса показали отрицательный результат. Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», — отметил он.

По его словам, глава РПЦ продолжает соблюдать двухнедельный карантин после общения с заболевшим чиновником. Митрополит Иларион подчеркнул, что введенные правила должны соблюдать все, начиная от патриарха и кончая псаломщиком.

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