Пандемия коронавируса , 10 окт, 15:35
0
Тест на COVID-19 у патриарха Кирилла оказался отрицательным
Патриарх Кирилл
Глава Российской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл, у которого ранее был выявлен COVID-19, чувствует себя хорошо, а его анализы на наличие коронавируса показали отрицательный результат. Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», — отметил он.
По его словам, глава РПЦ продолжает соблюдать двухнедельный карантин после общения с заболевшим чиновником. Митрополит Иларион подчеркнул, что введенные правила должны соблюдать все, начиная от патриарха и кончая псаломщиком.
Материал дополняется