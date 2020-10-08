Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 14:29
Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 20:52 Кабмин рассмотрит поправки к закону о бэби-боксах после скандала в Думе Общество, 20:45 В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД после оплаты штрафа Общество, 20:40 Патриарх Кирилл назвал COVID «сигналом от Господа» и «последним звонком» Общество, 20:38 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 20:18 Уроженка Москвы впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос» Спорт, 20:18 Иностранцы резко сократили участие в покупке российского госдолга Финансы, 20:14 Александр Роднянский снимет фильм про схиигумена Сергия Стиль, 20:10 Зеленский заявил о циниках после слов Медведчука о российской вакцине Политика, 20:00 Глава Югры заразилась коронавирусом Политика, 19:48 Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 19:47 Кто такая лауреат Нобелевской премии по литературе Луиза Глюк Стиль, 19:42 «Спартак» стал предпоследним в рейтинге фэйр-плей чемпионата России Спорт, 19:18 Как компьютерное зрение уменьшает очереди в медучереждениях РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 19:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Патриарх Кирилл назвал COVID «сигналом от Господа» и «последним звонком»

По словам предстоятеля РПЦ, человечество получило «звонок, сигнал от самого Господа», чтобы научиться иначе мыслить и относиться к ежедневным обязанностям. 8 октября патриарх ушел на карантин из-за контакта с зараженным
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Пандемия коронавируса может быть «последним звонком» и «удивительным уроком», который Бог одномоментно преподал всему человеческому роду. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Александра Невского в Переделкино. Текст проповеди приведен на сайте РПЦ.

Патриарх предположил, что человечество дошло «до некой точки», и люди получили возможность «увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли».

Патриарха Кирилла отправили на карантин из-за контакта с больным COVID-19
Общество
Патриарх Кирилл

По словам предстоятеля РПЦ, человечество получило «звонок, сигнал от самого Господа» для того, чтобы научиться иначе мыслить, относиться к ежедневным обязанностям, «преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души».

Пандемия многому научила людей и заставила людей ограничить собственные потребности, «то есть, в каком-то смысле, жить не по закону похоти», заявил патриарх Кирилл. «Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, — действительно, сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить», — считает он.

Патриарх Кирилл попросил верующих задуматься о «собственном конце света»
Общество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Ранее 8 октября стало известно, что патриарха Кирилла отправили на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19. Из-за этого он не смог совершить традиционный визит в лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского. В РПЦ сообщили, что 73-летний патриарх чувствует себя хорошо, и назвали его изоляцию примером «ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих». Там не уточнили, делал ли он тест на коронавирус.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Из-за угрозы распространения инфекции с середины апреля по начало июня в Москве для прихожан были закрыты храмы и другие церковные помещения. Патриарх Кирилл установил наказание для священников, которые нарушают правила эпидемиологической безопасности при проведении службы. Священнослужителей, которые не считают нужным соблюдать ограничительные меры, он назвал «неразумными». В РПЦ также посоветовали россиянам как можно быстрее поставить прививку от коронавируса, так как побочный эффект от препарата «минимален» и не сравним «с теми мучениями, которые испытывают» заразившиеся.

Автор
Наталия Анисимова
Патриарх Кирилл коронавирус РПЦ
Материалы по теме
В РПЦ посоветовали быстрее привиться от COVID-19 во избежание мучений
Общество
Патриарх установил в РПЦ ответственность за нарушение мер по коронавирусу
Общество
В РПЦ перед Троицей напомнили о новых правилах посещения церквей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter