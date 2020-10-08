Патриарх Кирилл назвал COVID «сигналом от Господа» и «последним звонком»

По словам предстоятеля РПЦ, человечество получило «звонок, сигнал от самого Господа», чтобы научиться иначе мыслить и относиться к ежедневным обязанностям. 8 октября патриарх ушел на карантин из-за контакта с зараженным

Патриарх Кирилл (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Пандемия коронавируса может быть «последним звонком» и «удивительным уроком», который Бог одномоментно преподал всему человеческому роду. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Александра Невского в Переделкино. Текст проповеди приведен на сайте РПЦ.

Патриарх предположил, что человечество дошло «до некой точки», и люди получили возможность «увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли».

По словам предстоятеля РПЦ, человечество получило «звонок, сигнал от самого Господа» для того, чтобы научиться иначе мыслить, относиться к ежедневным обязанностям, «преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души».

Пандемия многому научила людей и заставила людей ограничить собственные потребности, «то есть, в каком-то смысле, жить не по закону похоти», заявил патриарх Кирилл. «Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, — действительно, сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить», — считает он.