Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога Общество, 13:38 Слезы и разочарование. Реакция на итоги МЧМ для сборной России по хоккею Спорт, 13:27 Лукашенко назвал Путина своим другом Политика, 12:55 Капитализация криптовалют приблизилась к $1 трлн Крипто, 12:51 Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон Экономика, 12:42 СМИ узнали о планах Ким Кардашьян и Канье Уэста развестись Общество, 12:39 Спецэффекты и deepfake: подкаст РБК Тренды «Что изменилось?» Экономика инноваций, 12:00  В Москве зафиксировали минимум смертей от COVID-19 с середины ноября Общество, 11:58 Какие офисы потребуются компаниями после возвращения с удаленки Pro, 11:52 Как прокачать свою бизнес-идею и получить инвестиции РБК и Сбер500, 11:41 Курс биткоина впервые превысил $35,7 тыс. Крипто, 11:30 Трамп запретил сделки с платежными сервисами КНР, включая Alipay и WeChat Инвестиции, 11:25 СМИ объявили о победе демократа Уорнока на выборах в сенат США в Джорджии Политика, 11:24 Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями Общество, 11:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога

Неверие в пандемию и отказ от соблюдения предписанных медиками правил так же опасно, как и отсутствие веры в Бога, заявил патриарх Кирилл. Ранее он попросил прихожан сдать плазму крови и помочь тяжелобольным COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Неверие в пандемию коронавируса столь же опасно, как и неверие в Бога. Об этом во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляцию вел телеканал «Союз».

Есть люди, которые ни во что не верят — ни в болезнь, ни в опасность и пренебрегают предписаниями медиков, сказал патриарх. Однако в мире существуют не только «эти глупые люди», но и множество других, которые и в Бога не верят, отметил он.

«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — заявил патриарх Кирилл.

Он попросил прихожан соблюдать все необходимые требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и «делать очень многое, к чему мы не привыкли». «Потому что наша неосторожность может послужить причиной страшного заболевания», — сказал предстоятель церкви.

Патриарх Кирилл назвал COVID «сигналом от Господа» и «последним звонком»
Общество
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл в декабре попросил клириков и прихожан сдать плазму крови для борьбы с пандемией коронавируса. Он отметил, что переливание плазмы крови — один из наиболее эффективных методов лечения COVID-19 для тяжелобольных пациентов. «Для этих людей данная процедура является иногда последней надеждой на исцеление. Помочь им в этом — наш долг христианской любви», — заявил патриарх.

В Русской православной церкви (РПЦ) также посоветовали быстрее привиться от COVID-19. По словам митрополита Илариона, побочные эффекты прививки «минимальны» и не сравнимы «с теми мучениями, которые испытывают» заразившиеся.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

В ночь с 6 на 7 января в храмах пройдут рождественские службы. Однако в РПЦ посоветовали пожилым не посещать храмы на Рождество, а вместо этого посмотреть прямую трансляцию по ТВ.

Автор
Виктория Полякова
патриарх Кирилл коронавирус пандемия
Материалы по теме
Патриарх Кирилл попросил прихожан стать донорами плазмы крови
Общество
Патриарх Кирилл назвал COVID «сигналом от Господа» и «последним звонком»
Общество
В РПЦ не нашли оснований для введения одноразовых ложек при причастии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter