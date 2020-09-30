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Данные о вакцинированных и переболевших COVID-19 поместят в единый ресурс

Сведения о тех, кто получил прививку от коронавируса или перенес заболевание, будут размещаться в едином ресурсе. Минздрав считает, что это поможет проконтролировать, как проходит кампания по вакцинации
Фото:Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России появится единый закрытый информационный ресурс, где будут размещаться данные о вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 и состоянии их здоровья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, граждане, которым сделали прививки, смогут вести дневники наблюдения через портал госуслуг либо мобильное приложение. Эти данные будут доступны специалистам в регистре вакцинированных. Ресурс также будет содержать сведения о людях, перенесших инфекцию.

Министерство считает, что это поможет проконтролировать, как проходит кампания по вакцинации, и собирать данные о людях с иммунитетом к COVID-19.

Первую вакцину от коронавируса в России зарегистрировали 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас идет третий этап исследований вакцины, в котором должны принять участие около 40 тыс. человек.

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Политика
<p>Владимир Путин</p>

Как сообщил директор института Александр Гинцбург, вакциной привились уже свыше 5 тыс. человек. В их числе - одна из дочерей Владимира Путина, а также глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и другие представители власти.

Еще один российский препарат от COVID-19 разрабатывает новосибирский центр «Вектор». Как сообщили в Роспотребнадзоре, вакцину зарегистрируют до середины октября, затем начнутся клинические испытания третьей фазы.

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Путин на совещании с членами правительства 29 сентября поручил организовать информационную кампанию, чтобы разъяснить россиянам разницу между вакцинами. Необходимо, чтобы было понятно, какой препарат подходит для  разных возрастных групп и людей с сопутствующими проблемами со здоровьем, отметил он.

Автор
Наталия Анисимова
коронавирус вакцина Минздрав
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