Данные о вакцинированных и переболевших COVID-19 поместят в единый ресурс

Сведения о тех, кто получил прививку от коронавируса или перенес заболевание, будут размещаться в едином ресурсе. Минздрав считает, что это поможет проконтролировать, как проходит кампания по вакцинации

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России появится единый закрытый информационный ресурс, где будут размещаться данные о вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 и состоянии их здоровья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, граждане, которым сделали прививки, смогут вести дневники наблюдения через портал госуслуг либо мобильное приложение. Эти данные будут доступны специалистам в регистре вакцинированных. Ресурс также будет содержать сведения о людях, перенесших инфекцию.

Министерство считает, что это поможет проконтролировать, как проходит кампания по вакцинации, и собирать данные о людях с иммунитетом к COVID-19.

Первую вакцину от коронавируса в России зарегистрировали 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас идет третий этап исследований вакцины, в котором должны принять участие около 40 тыс. человек.