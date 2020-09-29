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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил разъяснить россиянам разницу между вакцинами от COVID-19

Фото: Михаил Плецкий / Global Look Press
Фото: Михаил Плецкий / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил организовать информационную кампанию для разъяснения россиянам разницы между вакцинами от коронавирусной инфекции после их регистрации. Трансляцию совещания главы государства с членами правительства вел телеканал РБК.

«Надо будет потом обязательно организовать информационную кампанию, объяснять людям разницу, объяснять кому, что показано, какие вакцины, для какой возрастной группы, какие для людей с сопутствующими какими-то проблемами со здоровьем», — отметил он.

Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины «Спутник V» против коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас идет третий этап ее исследований, в котором должны принять участие 40 тыс. человек.

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Политика
<p>Владимир Путин</p>

Еще одну российскую вакцину от коронавируса разрабатывает новосибирский центр «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщили, что ее зарегистрируют до 15 октября, после чего начнутся клинические испытания третьей фазы.

В середине сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сейчас разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

В начале июня Попова исключила применение единственной вакцины от коронавируса для всех. По ее словам, ожидается «целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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