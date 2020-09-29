Путин поручил разъяснить россиянам разницу между вакцинами от COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил организовать информационную кампанию для разъяснения россиянам разницы между вакцинами от коронавирусной инфекции после их регистрации. Трансляцию совещания главы государства с членами правительства вел телеканал РБК.

«Надо будет потом обязательно организовать информационную кампанию, объяснять людям разницу, объяснять кому, что показано, какие вакцины, для какой возрастной группы, какие для людей с сопутствующими какими-то проблемами со здоровьем», — отметил он.

Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины «Спутник V» против коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас идет третий этап ее исследований, в котором должны принять участие 40 тыс. человек.

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Еще одну российскую вакцину от коронавируса разрабатывает новосибирский центр «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщили, что ее зарегистрируют до 15 октября, после чего начнутся клинические испытания третьей фазы.