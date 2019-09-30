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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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CBS показал момент авиаудара по объектам Saudi Aramco на видео
Телеканал CBS опубликовал кадры, снятые камерами наблюдения в момент нанесения удара по объектам саудовской нефтяной компании. Кронпринц Мухаммед бен Салман заявил, что удар поразил сердце мировой энергетики
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Американский телеканал CBS показал кадры, снятые камерами наблюдения на станциях подготовки нефти компании Saudi Aramco в ночь нанесения по ним авиаудара. Ответственность за атаку, произошедшую 14 сентября, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», однако власти Саудовской Аравии утверждают, что удар был нанесен Ираном.

На опубликованных CBS кадрах видны взрывы, происходящие в разных частях огромного промышленного комплекса, а также предшествующие взрывам попадания летящих объектов. По данным саудовского Минобороны, для нанесения ударов были использованы беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Общество
Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты

Комментируя кадры нанесения удара, наследный принц Саудовской Аравии и фактический правитель страны Мухаммед бен Салман в интервью CBS заявил, что целью атаки стало сердце мировой энергетики. Причиной же, по которой был нанесен удар, назвал «глупость» иранских властей.

«Только дурак может нанести удар по 5% мировой нефтедобычи. Единственной стратегической целью было доказать то. что они глупцы и именно это они и сделали», — сказал кронпринц.

Отвечая на вопрос журналистки о том, почему ПВО Саудовской Аравии, которая тратит на закупку оружия миллиарды долларов, не смогла отразить удар, Мухаммед бен Салман сказал, что причина этого в огромном количестве угроз.

«Саудовская Аравия почти так же велика, как целый континент, она больше, чем вся Западная Европа. Нам угрожают со всех сторон, трудно прикрыть все полностью», — сказал кронпринц.

В передаче CBS отмечается также, что противовоздушная оборона Саудовской Аравии включает в себя американские комплексы Patriot и Hawk, не рассчитанные на борьбу с дронами.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

Атака на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии с помощью дронов произошла 14 сентября. Сокращение добычи на 5,7 млн барр. в сутки привело к резкому скачку цен на энергоносители. 16 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла сразу на 14,6%. Однако уже 25 сентября Saudi Aramco объявила, что она восстановила большую часть потерянных объемов нефтедобычи, что привело к значительному снижению мировых цен на нефть. В понедельник, 30 сентября, стоимость барреля Brent опустилась почти до $60 — более чем на $11 ниже пика, зафиксированного 16 сентября.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Саудовская Аравия, Saudi Aramco
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Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты
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Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж
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