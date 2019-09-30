CBS показал момент авиаудара по объектам Saudi Aramco на видео

CBS показал момент авиаудара по объектам Saudi Aramco на видео

Телеканал CBS опубликовал кадры, снятые камерами наблюдения в момент нанесения удара по объектам саудовской нефтяной компании. Кронпринц Мухаммед бен Салман заявил, что удар поразил сердце мировой энергетики

Американский телеканал CBS показал кадры, снятые камерами наблюдения на станциях подготовки нефти компании Saudi Aramco в ночь нанесения по ним авиаудара. Ответственность за атаку, произошедшую 14 сентября, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», однако власти Саудовской Аравии утверждают, что удар был нанесен Ираном.

На опубликованных CBS кадрах видны взрывы, происходящие в разных частях огромного промышленного комплекса, а также предшествующие взрывам попадания летящих объектов. По данным саудовского Минобороны, для нанесения ударов были использованы беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Комментируя кадры нанесения удара, наследный принц Саудовской Аравии и фактический правитель страны Мухаммед бен Салман в интервью CBS заявил, что целью атаки стало сердце мировой энергетики. Причиной же, по которой был нанесен удар, назвал «глупость» иранских властей.