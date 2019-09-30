CBS показал момент авиаудара по объектам Saudi Aramco на видео

Американский телеканал CBS показал кадры, снятые камерами наблюдения на станциях подготовки нефти компании Saudi Aramco в ночь нанесения по ним авиаудара. Ответственность за атаку, произошедшую 14 сентября, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», однако власти Саудовской Аравии утверждают, что удар был нанесен Ираном.
На опубликованных CBS кадрах видны взрывы, происходящие в разных частях огромного промышленного комплекса, а также предшествующие взрывам попадания летящих объектов. По данным саудовского Минобороны, для нанесения ударов были использованы беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.
Комментируя кадры нанесения удара, наследный принц Саудовской Аравии и фактический правитель страны Мухаммед бен Салман в интервью CBS заявил, что целью атаки стало сердце мировой энергетики. Причиной же, по которой был нанесен удар, назвал «глупость» иранских властей.