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Политика ,  
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Саудовский принц объяснил «тупостью» атаку на нефтяные объекты
Он предупредил о немыслимом скачке цен на нефть в случае дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Amr Nabil / AP

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью программе «60 минут» на американском телеканале CBS объяснил «тупостью» атаку беспилотников не нефтяные месторождения в своей стране, сообщает агентство Reuters. По его словам, никакого стратегического смысла в нападении не было. «Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающей значительную часть мирового рынка. Единственная задача у нападавших была подтвердить, что они действительно тупые», — заявил принц.

На вопрос, почему Саудовская Аравия, которая ежегодно закупает большие партии оружия на миллиарды долларов, не смогла отразить атаку беспилотников, наследный принц ответил, что все объясняется большими размерами его государства. «Саудовская Аравия размером в континент. Она больше всей Западной Европы», — заявил он.

Также принц заявил, что мир должен предпринять все возможное, чтобы сдержать Иран от дальнейшей эскалации. «В противном случае поставки нефти будут нарушены, а цены на нефть взлетят до умопомрачительных высот», — предостерег он.

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Бен Салман согласился с тем, что именно Иран несет ответственность за нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, это фактически было объявлением войны королевству. «Но мы предпочитаем мирное разрешение этого вопроса, потому что война между Ираном и Саудовской Аравией приведет к краху мировой экономики», — добавил он.

Бен Салман также предложил президенту США Дональду Трампу встретиться с иранским лидером Хасаном Роухани и разработать с ним новый вариант соглашения по ядерной программе Тегерана, что должно снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Атака на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе произошла 14 сентября. После этого Саудовская Аравия сократила добычу почти вдвое, а цены на нефть взлетели. Ответственность за случившееся США, а затем и Франция, Германия и Великобритания возложили на Иран. Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что для атаки использовались иранские беспилотники Delta Wing UAV.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

В Тегеране категорически отвергли свою причастность к нападению. Там заявили, что атака стала ответом йеменских хуситов на вмешательство армии Саудовской Аравии в гражданскую войну в Йемене.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Саудовская Аравия
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