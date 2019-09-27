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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Цена на нефть растеряла весь рост после атаки на Saudi Aramco
В пятницу, 27 сентября, стоимость барреля Brent впервые после удара по объектам Saudi Aramco упала ниже $61
BRENT BRENT $62,08 +0,02%
Фото: Amr Nabil / AP

Мировые цены на нефть опустились ниже отметки, на которой они находились до удара, нанесенного 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. По данным портала Investing.com, в пятницу, 27 сентября, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с момента атаки опустилась ниже $61.

На минимуме стоимость барреля Brent достигла в пятницу отметки $60,76, что на 3,15% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом, цена опустилась даже ниже зафиксированной 13 сентября отметки $60,81. По сравнению с зафиксированным 16 сентября (первый торговый день после удара по Saudi Aramco) уровнем цена снизилась более чем на 15,5%.

Схожую динамику продемонстрировали и котировки нефти марки WTI. В пятницу стоимость барреля этой нефти впервые с 13 сентября опустилась ниже $55, по сравнению с пиковым значением 16 сентября цена упала на 13,6%.

Снижение мировых цен на нефть происходит на фоне сообщений о том, что Saudi Aramco быстрее, чем ожидалось, восстанавливает объемы добычи на подвергшихся атаке месторождениях Хурайс и Абкайк. 25 сентября стало известно, что общий объем добычи нефти в Саудовской Аравии уже превысил 11 млн барр. в сутки.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

Падение мировых цен на нефть повлекло за собой ослабление рубля. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара в пятницу достиг отметки 64,46 руб., курс евро — 70,4925 руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Brent
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