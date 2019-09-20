Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты

Компания Saudi Aramco впервые допустила журналистов на свои объекты, подвергшиеся атаке с воздуха. Посетителям показали пробитые осколками трубы и обгоревшее оборудование

Фото: Hamad l Mohammed / Reuters

Нефтяная компания Saudi Aramco впервые допустила журналистов на свои объекты после того, как они пострадали от ударов с воздуха. Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.

Генеральный менеджер по добыче нефти в южном регионе Aramco Фахад аль-Абдулкарим рассказал, что на месторождении Хураис до атаки добывалось 1,45 млн баррелей сырой нефти в сутки. Сразу после добычи нефть проходила промысловую подготовку, в ходе которой из нее удалялись вредные примеси. Именно станция подготовки нефти и стала целью удара — две из ее четырех башен, в которых из нефти удаляли лишние газы, превратилась в обгоревшие развалины.

Станция подготовки нефти на месторождении Абкайк, обслуживавшая также несколько соседних нефтяных полей, получила сразу 18 попаданий, рассказал журналистам вице-президент Aramco по добыче нефти в южном регионе Халед аль- Бурайка. При этом пять ударов пришлись в башни стабилизации нефти (три пострадали особенно сильно), еще 11 — в особые устройства, в которых от нефти отделяется попутный газ.

Рабочие Saudi Aramco работают над устранением повреждений круглосуточно, чтобы восстановить объемы добычи нефти. После удара добыча в Саудовской Аравии сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки. Представители компании рассчитывают восстановить статус-кво к концу сентября.