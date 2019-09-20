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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты
Компания Saudi Aramco впервые допустила журналистов на свои объекты, подвергшиеся атаке с воздуха. Посетителям показали пробитые осколками трубы и обгоревшее оборудование
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Фото: Hamad l Mohammed / Reuters

Нефтяная компания Saudi Aramco впервые допустила журналистов на свои объекты после того, как они пострадали от ударов с воздуха. Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.

Генеральный менеджер по добыче нефти в южном регионе Aramco Фахад аль-Абдулкарим рассказал, что на месторождении Хураис до атаки добывалось 1,45 млн баррелей сырой нефти в сутки. Сразу после добычи нефть проходила промысловую подготовку, в ходе которой из нее удалялись вредные примеси. Именно станция подготовки нефти и стала целью удара — две из ее четырех башен, в которых из нефти удаляли лишние газы, превратилась в обгоревшие развалины.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

Станция подготовки нефти на месторождении Абкайк, обслуживавшая также несколько соседних нефтяных полей, получила сразу 18 попаданий, рассказал журналистам вице-президент Aramco по добыче нефти в южном регионе Халед аль- Бурайка. При этом пять ударов пришлись в башни стабилизации нефти (три пострадали особенно сильно), еще 11 — в особые устройства, в которых от нефти отделяется попутный газ.

Рабочие Saudi Aramco работают над устранением повреждений круглосуточно, чтобы восстановить объемы добычи нефти. После удара добыча в Саудовской Аравии сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки. Представители компании рассчитывают восстановить статус-кво к концу сентября.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж

Объекты Saudi Aramco были атакованы беспилотниками 14 сентября, в ходе торгов в понедельник, 15 сентября, цены на нефть выросли почти на 20%. Ответственность за атаку на себя взяли повстанцы-хуситы, с которыми Саудовская Аравия воюет в Йемене. Впоследствии Минобороны Саудовской Аравии показало обломки дронов и заявило, что атака велась не из Йемена, обвинив в нападении Иран. Тегеран отрицает свою причастность.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Saudi Aramco, дроны
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