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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
В октябре 2019 года в России вступает в силу множество законов и нововведений, которые коснутся разных сфер жизни — от повышения зарплат бюджетников до новых правил начисления НДС
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Зарплаты

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

У работников учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке, — трудящихся в МЧС, гидробиологов, океанологов, метеорологов, работников селекционно-семеноводческих центров, ветеринарной службы, лесников и многих других — зарплаты будут повышены на 3,8%. Окончательное решение о размерах зарплат принимается на региональном уровне губернатором.

В 1,043 раза увеличат оклады сотрудников МИДа и других дипломатических работников, федеральных гражданских государственных служащих.

Противопожарная безопасность

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. В документе нет определения «открытого огня», но, по всей видимости, к нему можно отнести зажженную спичку или зажигалку. В МЧС подтвердили, что запрет таким образом касается и курения на балконе. Правило распространится также на комнаты в общежитиях и гостиничные номера. Штраф за нарушение составит до 3 тыс. руб., а если оно привело к пожару — до 5 тыс. руб. В случае серьезных последствий возгорания нарушителю может грозить уголовная ответственность.

НДС

С 1 октября повышается ставка НДС при реализации пальмового масла — 20% вместо 10%. А налог на реализацию фруктов и ягод, в том числе винограда, снизится до 10%. Эти изменения могут привести к росту цен на кондитерскую продукцию и снижению на плодово-ягодную.

Кредиты

С 1 октября при выдаче кредитов будет высчитываться показатель предельной долговой нагрузки физлиц (ПДН — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика). Эти изменения повлияют на заемщиков с высокой долговой нагрузкой: им могут чаще отказывать в получении или рефинансировании кредита либо оформить кредит с более высокими ставками.

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Суды

С 1 октября начнут работу девять кассационных, пять апелляционных и два военных суда. Также вступит в силу закон о введении в судах общей юрисдикции принципа сплошной кассации, который предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном заседании без какого-либо предварительного отбора. В территориальную юрисдикцию каждого апелляционного суда общей юрисдикции войдут от 14 до 21 субъекта, а в юрисдикцию каждого кассационного суда — от семи до 13 субъектов. Таким образом, апелляция и кассация будут рассматриваться разными судами, что должно привести к большей независимости судей.

Банковские услуги

С 1 октября банки обязаны подключиться к Системе быстрых платежей. Благодаря сервису можно переводить деньги, в том числе в адрес госорганов и юридических лиц, по номеру мобильного телефона и другим простым идентификаторам. Размер комиссии, взимаемой банками за платежи по медицинским и образовательным услугам, а также оплате ЖКХ, не должен превышать 0,4%, а по прочим платежам — 0,7%. За оплату штрафов, госпошлин и других сборов в пользу государства комиссия не взимается.

Гостиничный бизнес

C 1 октября все хостелы и гостиницы, находящиеся на территории жилых домов, должны быть закрыты. Теперь открывать гостиницы и хостелы в помещении можно только после его перевода в нежилой фонд.

Телевещание

14 октября полностью завершается переход на цифровое телевидение. Оно будет подключено в 21 регионе, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях. Вещание в прежнем режиме продолжат региональные телеканалы и каналы, не вошедшие в состав мультиплексов.

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Автор: Юлия Сапронова
При участии: Анастасия Антипова
Теги: законы
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Что изменится в российских законах в 2019 году
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