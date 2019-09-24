Городские каналы пожаловались Володину на реализацию закона «о 22 кнопке»

Городские каналы не смогут компенсировать операторам кабельного ТВ их затраты на создание инфраструктуры под так называемый закон о 22-й кнопке. Об этом вещатели предупредили председателя Госдумы Вячеслава Володина

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На что пожаловались городские каналы

Порядок трансляции обязательных муниципальных телеканалов в сетях операторов кабельного телевидения, предложенный Минкомсвязью, может ущемлять интересы вещателей и противоречит так называемому закону о 22-й кнопке. Об этом говорится в письме Ассоциации городских телерадиовещателей председателю Госдумы Вячеславу Володину (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил председатель координационного совета ассоциации Алик Юлтыев).

Получивший неофициальное название «закон о 22-й кнопке» (поправки в законы «О средствах массовой информации» и «О связи») был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступил в силу в июне этого года. Документ обязывает операторов кабельного ТВ размещать в своих сетях на 22-й позиции (кнопке) муниципальные телеканалы. К таковым относятся вещатели, в сетке которых не менее 75% отведено под национальную продукцию и не менее 25% — под программы, освещающие вопросы местного значения. Как пояснял Леонид Левин, один из авторов закона, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, инициатива позволит сохранить телезрителям доступ «к актуальному местному контенту» в условиях перехода на цифровое ТВ. Ранее операторам предписали включать в свои сети 20 обязательных общедоступных телеканалов, которые распространяются по всей стране, и обязательный региональный телеканал на 21-й кнопке.

Порядок выбора и трансляции обязательного муниципального канала должно определить правительство. В конце августа Минкомсвязь опубликовала проект постановления, утверждающий эти правила: операторы кабельного ТВ могут не транслировать обязательный муниципальный телеканал, если у них нет технической возможности делать это на территории муниципального образования, а владелец канала отказался компенсировать оператору затраты на доработку сети.

Как пишет Ассоциация городских телерадиовещателей Володину, именно такая оговорка — о компенсации — ограничивает муниципальные телеканалы, защищает интересы операторов кабельного ТВ и ущемляет интересы зрителей. «Если операторы получат возможность компенсировать свои затраты на доработку сети, они обязательно воспользуются ею. Сеть — это собственность операторов. Совершенно не ясно, что они предъявят к оплате вещателям», — пояснил РБК Алик Юлтыев.