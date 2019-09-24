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Городские каналы пожаловались Володину на реализацию закона «о 22 кнопке»
Городские каналы не смогут компенсировать операторам кабельного ТВ их затраты на создание инфраструктуры под так называемый закон о 22-й кнопке. Об этом вещатели предупредили председателя Госдумы Вячеслава Володина
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На что пожаловались городские каналы

Порядок трансляции обязательных муниципальных телеканалов в сетях операторов кабельного телевидения, предложенный Минкомсвязью, может ущемлять интересы вещателей и противоречит так называемому закону о 22-й кнопке. Об этом говорится в письме Ассоциации городских телерадиовещателей председателю Госдумы Вячеславу Володину (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил председатель координационного совета ассоциации Алик Юлтыев).

Получивший неофициальное название «закон о 22-й кнопке» (поправки в законы «О средствах массовой информации» и «О связи») был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступил в силу в июне этого года. Документ обязывает операторов кабельного ТВ размещать в своих сетях на 22-й позиции (кнопке) муниципальные телеканалы. К таковым относятся вещатели, в сетке которых не менее 75% отведено под национальную продукцию и не менее 25% — под программы, освещающие вопросы местного значения. Как пояснял Леонид Левин, один из авторов закона, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, инициатива позволит сохранить телезрителям доступ «к актуальному местному контенту» в условиях перехода на цифровое ТВ. Ранее операторам предписали включать в свои сети 20 обязательных общедоступных телеканалов, которые распространяются по всей стране, и обязательный региональный телеканал на 21-й кнопке.

Порядок выбора и трансляции обязательного муниципального канала должно определить правительство. В конце августа Минкомсвязь опубликовала проект постановления, утверждающий эти правила: операторы кабельного ТВ могут не транслировать обязательный муниципальный телеканал, если у них нет технической возможности делать это на территории муниципального образования, а владелец канала отказался компенсировать оператору затраты на доработку сети.

Как пишет Ассоциация городских телерадиовещателей Володину, именно такая оговорка — о компенсации — ограничивает муниципальные телеканалы, защищает интересы операторов кабельного ТВ и ущемляет интересы зрителей. «Если операторы получат возможность компенсировать свои затраты на доработку сети, они обязательно воспользуются ею. Сеть — это собственность операторов. Совершенно не ясно, что они предъявят к оплате вещателям», — пояснил РБК Алик Юлтыев.

РБК направил запрос в пресс-службу Госдумы. Левин сообщил РБК, что пока не ознакомился с письмом от телеканалов, но слышал о нем от представителей медиасферы. «Речь идет о подзаконном акте министерства (Минкомсвязи. — РБК). Нужно плотнее работать непосредственно с ним. В данном случае это не вопрос компетенции Думы», — пояснил глава комитета.

Обоснованы ли опасения вещателей

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил РБК, что опасения вещателей не обоснованы, так как в сетях практически всех операторов и так присутствуют городские и муниципальные каналы.

Но, по словам гендиректора Национальной ассоциации телерадиовещателей Александра Широких, предложенный Минкомсвязью порядок трансляции муниципальных телеканалов противоречит идее законопроекта «о 22-й кнопке». «По закону городские каналы не должны платить кабельным операторам, а проект предлагает компенсировать им доработку сети», — рассуждает Широких. При этом вещатели не смогут определить, насколько справедлив размер компенсации, которую с них могут требовать операторы.

Кабельным операторам придется существенно доработать свои сети, чтобы соответствовать требованиям закона «о 22-й кнопке», считает вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин. «Операторы строят свои сети таким образом, что есть головная станция и одна сеть, которая покрывает большую территорию или даже всю страну. Согласно закону в каждом городе на 22-й кнопке должны вещать разные каналы, то есть оператору придется сегментировать свою сеть, и это действительно сложная и дорогая задача», — объяснил Силин.

Представитель крупного оператора кабельного ТВ рассказал, что затраты на организацию трансляции муниципального канала в сети будут складываться из двух составляющих. Первая — организация доставки сигнала телеканала из студии до сети оператора или его головной станции, вторая — оплата услуг связи. Стоимость последней в зависимости от оператора может составлять 50–200 тыс. руб. в месяц. В среднем в «несколько сотен тысяч рублей» обойдется и доставка сигнала, но точную сумму можно назвать, только зная, каким образом будет организована доставка, потребуется ли прокладывать отдельную линию связи, насколько далеко друг от друга расположены студия и сеть оператора, говорит собеседник РБК.

«Для небольших городов практически все прозрачно, в них присутствует, как правило, один муниципальный телеканал. Для Москвы, к сожалению, неясно, какой именно канал будет признан обязательным муниципальным. Сейчас на 21-й кнопке транслируется столичный канал «Москва 24», а на 22-й — областной «360». Если потребуется поставить на 22-ю позицию каналы каждого округа столицы, это может потребовать значительных затрат на модернизацию сети», — отмечает директор департамента эксплуатации телевизионной сети и сопровождения телевизионных услуг «Акадо Телеком» Александр Косарев. Кроме того, по его словам, сегментация сети по округам может привести к ухудшению качества трансляции ТВ-изображения и снижению надежности всей сети.

Представитель «Ростелекома» говорит, что подход компании — ничего не должно быть бесплатным. «За счет присутствия в нашей сети телеканалы получают возможность зарабатывать рекламные доходы, поэтому справедливо, если они будут компенсировать расходы оператора, чтобы он мог поддерживать высокое качество сервиса, обеспечивая непрерывное функционирование и развитие сети», — сказал представитель «Ростелекома». Он отметил, что оператор заинтересован в сотрудничестве с муниципальными телеканалами, «производящими востребованный зрителями и качественный контент». Представители других крупных кабельных операторов — МТС и «Эр-Телеком Холдинга» — отказались от комментариев.

Сколько зрителей у муниципальных каналов

По оценке MediaScope, на конец 2017–начало 2018 года (последние данные) наиболее высокая доля аудитория локальных телеканалов в России была в Дальневосточном федеральном округе — 5,6%. Однако это условная статистика: к локальным MediaScope относит и муниципальные, и региональные телеканалы, а измерения проводит только в 29 городах.

«У интересных местных каналов аудитория неплохая. И если в городе что-то происходит, например чрезвычайное происшествие, то доля такого канала может легко побить федеральные», — считает Волин, не приводя точной статистики.

Алик Юлтыев утверждает, что количество городских телеканалов в последние годы сокращается. «Лет пять назад свой канал был практически в каждом городе с населением менее 100 тыс. человек», — говорит он.

Авторы: Александра Посыпкина, Елизавета Антонова
При участии: Владимир Дергачев, Анна Балашова
Теги: Цифровое ТВ, Минкомсвязи, Алексей Волин, Телевидение
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