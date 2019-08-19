ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц — с 1 сентября на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Банка России. Банкам с универсальной лицензией срок установлен до 1 октября 2020 года.

Эти изменения (.pdf) в правила платежной системы регулятора зарегистрировал Минюст.

Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических лиц. Регулятор добавил, что осенью этого года в СБП будет реализована возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода.

С 1 января 2020 года ЦБ предлагает предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит (ВДК) для работы в системе в выходные и праздники. С этого же дня банки-участники должны будут использовать логотип СБП в своих приложениях, что поможет кредитным организациям идентифицировать систему при выполнении перевода в СБП.

ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января. Сервис позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона и другим простым идентификаторам независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов.