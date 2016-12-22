ЦБ отложил обязательный расчет долговой нагрузки для выдачи кредита

Центробанк отложил до октября будущего года начало расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. ПДН можно будет не считать для кредитов до 10 тыс. руб. Просьбу банков поднять этот уровень до 100 тыс. руб. ЦБ отклонил

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Банк России согласился с предложением банков перенести начало обязательного расчета показателя долговой нагрузки при выдаче кредитов физлицам на девять месяцев — с 1 января до 1 октября 2019 года, следует из новой версии проекта указания «О видах активов и характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска».

Основываясь на значениях предельной долговой нагрузки (ПДН), регулятор сможет устанавливать надбавки к коэффициентам рисков по различным видам кредитов (от них зависит объем резервов).

Концепцию показателя долговой нагрузки ЦБ разработал еще в октябре 2017 года, а первую версию нормативного акта для обсуждения опубликовал в апреле. Банки направили к ней 42 предложения и замечания, часть из них была учтена.

Так, по оценке Ассоциации российских банков, для внедрения расчета ПДН банкам необходимо от пяти месяцев до полутора лет с момента принятия соответствующего нормативного акта. ЦБ учел это предложение и перенес срок начала обязательного расчета.

Предложение повысить минимальную сумму кредита, по которой не нужно рассчитывать ПДН с 10 тыс. до 100 тыс руб., регулятор отклонил. Как говорится в замечаниях и предложениях по проекту указания Банка России, увеличение минимального порога кредитов, для которых не надо рассчитывать ПДН, до 100 тыс. руб. может привести к неограниченной выдаче займов и росту закредитованности граждан, а при минимальном пороге 10 тыс. руб. такой риск невелик, так как кредиты на такую сумму «не характерны для банков», сказано в замечаниях к документу. По данным НБКИ за 2017 год, средний размер потребительского кредита (займа) составлял 141,2 тыс. руб., при этом банки редко предлагают необеспеченные нецелевые потребительские кредиты на сумму менее чем 30–50 тыс. руб. (агрегированные данные по кредитному продукту «потребительский кредит наличными»)

Совсем отменять минимальную сумму кредита, для которой можно не рассчитывать ПДН, регулятор посчитал нецелесообразным, так как при наличии порога сохраняется доступность получения населением «кредитов до зарплаты» размером до 10 тыс. руб.

Кроме этого участники рынка предлагали не рассчитывать ПДН на POS-кредиты (от англ. point of sale — кредиты, предоставляемые в точках продаж на покупку товаров), по займам, выданным сроком менее чем на год, при повышении лимитов по ранее выданным кредитным картам, а также повысить минимальные пороги для расчета ПДН для автокредитов, чтобы избежать негативных последствий для рынка автокредитования «как одного из наиболее устойчивых сегментов кредитного рынка».

Но регулятор отклонил все эти предложения, указав, что ПДН должен рассчитываться для всех типов кредитов. По данным опроса крупнейших банков, на начало 2018 года доля POS-кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составляла 9,8% от портфеля, автокредитов — 10,5%, кредитов наличными — 10,6%, кредитных карт — 15,6%. Таким образом уровень просроченной задолженности почти во всех сегментах кредитов составляет около 10% (исключение — кредитные карты, 15%), говорится в комментариях регулятора. При этом банки смогут рассчитывать ПДН заемщика на основе заявленного им дохода, чтобы не ограничивать нормальное развитие отдельных сегментов, таких как POS-кредитование, где размеры кредитов составляют в среднем 30 тыс. руб.

Показатель долговой нагрузки (ПДН, в международной практике — PTI, payment to income) — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. По методике ЦБ, ПДН будет рассчитываться как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам и по вновь выдаваемому кредиту к среднемесячному доходу за 12 месяцев. ПДН должны будут рассчитывать все кредитные и микрофинансовые организации по всем типам кредитов.

Проекты нормативных актов ЦБ не устанавливают лимит долговой нагрузки, превышать который запрещено. В ряде стран этот показатель используется именно таким образом. Согласно исследованию Банка России, в Литве ограничение на максимальное значение показателя долговой нагрузки установлено на уровне 40% (в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%), в Канаде — на уровне 42% (только для ипотечных кредитов). В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.