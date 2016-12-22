ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,67 61,81 EUR Нал. 73,25 72,31 USD Бирж. 62,16 -0,40 EUR Бирж. 72,72 -0,37 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6372,00 +51,00 IMOEX 2343,45 -0,13% RTSI 1187,85 -0,13% Brent 75,25 +0,13% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
ЦБ отложил обязательный расчет долговой нагрузки для выдачи кредита
Лента новостей
По Крымскому мосту проехало более 1 млн автомобилей 11:55, Общество Прокуратура возбудила дело за свалку на войсковом полигоне в Подмосковье 11:46, Общество En+ Дерипаски начала производство деталей для машин проекта «Кортеж» 11:41, Бизнес 3 кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 11:37, РБК и «Шелл» ЦБ увидел риски вывода капитала в законе о создании российских офшоров 11:34, Экономика ЦБ отложил обязательный расчет долговой нагрузки для выдачи кредита 11:30, Финансы В Петербурге украли фигуру волка Забиваки до окончания ЧМ 11:30, Общество Полиция начала поиск состава преступления в акции Pussy Riot в финале ЧМ 11:29, Общество Как правильно подобрать солнцезащитные очки 11:20, РБК Стиль и Roberto Cavalli Опубликовано видео опроса участников акции Pussy Riot на финальном матче 11:18, Общество Катар-2022: как будут выглядеть стадионы следующего ЧМ по футболу 11:11, Недвижимость  Как российские акции отреагируют на встречу Трампа и Путина 11:07, Quote Голы Черышева и Дзюбы оказались в числе лучших на ЧМ-2018 11:02, Спорт ФАС разрешила НМГ увеличить долю в «Первом канале» 10:58, Технологии и медиа Топилин пообещал тратить ₽5 млрд в год на переобучение предпенсионеров 10:49, Политика Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 10:46, Партнерский материал Система питания долгожителей: 7 принципов диеты «голубой зоны» 10:44, Спецпроект РБК PINK Ребенок погиб в ДТП с перевернувшимся автобусом в Ростовской области 10:43, Общество Крупнейшая инвестиционная компания BlackRock изучит криптовалютный рынок 10:40, Крипто Акции «МегаФона» подскочили на 17% на фоне новостей о делистинге 10:35, Бизнес В Индонезии родственники убитого крокодилом в отместку убили 300 рептилий 10:32, Общество Синоптики рассказали о самом жарком дне июля 10:25, Общество Что будет с ценами на новостройки после введения счетов эскроу 10:23, Недвижимость Суд арестовал подозреваемых в похищении владельца «Орловской нивы» 10:21, Общество Деловые андроиды: как человекоподобные роботы служат бизнесу 10:15, Потребрынок Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 10:10, РБК и Schneider Electric Трамп обвинил Обаму в годах «тупой» политики в отношении России 10:10, Политика Четверо детей отравились курительной смесью в Новосибирске 09:50, Общество
ЦБ отложил обязательный расчет долговой нагрузки для выдачи кредита
Финансы, 11:30
0
ЦБ отложил обязательный расчет долговой нагрузки для выдачи кредита
Центробанк отложил до октября будущего года начало расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. ПДН можно будет не считать для кредитов до 10 тыс. руб. Просьбу банков поднять этот уровень до 100 тыс. руб. ЦБ отклонил
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России согласился с предложением банков перенести начало обязательного расчета показателя долговой нагрузки при выдаче кредитов физлицам на девять месяцев — с 1 января до 1 октября 2019 года, следует из новой версии проекта указания «О видах активов и характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска».

Основываясь на значениях предельной долговой нагрузки (ПДН), регулятор сможет устанавливать надбавки к коэффициентам рисков по различным видам кредитов (от них зависит объем резервов).

Концепцию показателя долговой нагрузки ЦБ разработал еще в октябре 2017 года, а первую версию нормативного акта для обсуждения опубликовал в апреле. Банки направили к ней 42 предложения и замечания, часть из них была учтена.

Так, по оценке Ассоциации российских банков, для внедрения расчета ПДН банкам необходимо от пяти месяцев до полутора лет с момента принятия соответствующего нормативного акта. ЦБ учел это предложение и перенес срок начала обязательного расчета.

Предложение повысить минимальную сумму кредита, по которой не нужно рассчитывать ПДН с 10 тыс. до 100 тыс руб., регулятор отклонил. Как говорится в замечаниях и предложениях по проекту указания Банка России, увеличение минимального порога кредитов, для которых не надо рассчитывать ПДН, до 100 тыс. руб. может привести к неограниченной выдаче займов и росту закредитованности граждан, а при минимальном пороге 10 тыс. руб. такой риск невелик, так как кредиты на такую сумму «не характерны для банков», сказано в замечаниях к документу. По данным НБКИ за 2017 год, средний размер потребительского кредита (займа) составлял 141,2 тыс. руб., при этом банки редко предлагают необеспеченные нецелевые потребительские кредиты на сумму менее чем 30–50 тыс. руб. (агрегированные данные по кредитному продукту «потребительский кредит наличными»)

Совсем отменять минимальную сумму кредита, для которой можно не рассчитывать ПДН, регулятор посчитал нецелесообразным, так как при наличии порога сохраняется доступность получения населением «кредитов до зарплаты» размером до 10 тыс. руб.

Кроме этого участники рынка предлагали не рассчитывать ПДН на POS-кредиты (от англ. point of sale — кредиты, предоставляемые в точках продаж на покупку товаров), по займам, выданным сроком менее чем на год, при повышении лимитов по ранее выданным кредитным картам, а также повысить минимальные пороги для расчета ПДН для автокредитов, чтобы избежать негативных последствий для рынка автокредитования «как одного из наиболее устойчивых сегментов кредитного рынка».

Но регулятор отклонил все эти предложения, указав, что ПДН должен рассчитываться для всех типов кредитов. По данным опроса крупнейших банков, на начало 2018 года доля POS-кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составляла 9,8% от портфеля, автокредитов — 10,5%, кредитов наличными — 10,6%, кредитных карт — 15,6%. Таким образом уровень просроченной задолженности почти во всех сегментах кредитов составляет около 10% (исключение — кредитные карты, 15%), говорится в комментариях регулятора. При этом банки смогут рассчитывать ПДН заемщика на основе заявленного им дохода, чтобы не ограничивать нормальное развитие отдельных сегментов, таких как POS-кредитование, где размеры кредитов составляют в среднем 30 тыс. руб.

Показатель долговой нагрузки (ПДН, в международной практике — PTI, payment to income) — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. По методике ЦБ, ПДН будет рассчитываться как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам и по вновь выдаваемому кредиту к среднемесячному доходу за 12 месяцев. ПДН должны будут рассчитывать все кредитные и микрофинансовые организации по всем типам кредитов.

Проекты нормативных актов ЦБ не устанавливают лимит долговой нагрузки, превышать который запрещено. В ряде стран этот показатель используется именно таким образом. Согласно исследованию Банка России, в Литве ограничение на максимальное значение показателя долговой нагрузки установлено на уровне 40% (в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%), в Канаде — на уровне 42% (только для ипотечных кредитов). В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.

Автор: Анна Михеева.
Теги: ЦБ
Главное
Топилин пообещал тратить ₽5 млрд в год на переобучение предпенсионеров Политика
Материалы по теме
Взвесили риски: к чему приведет ужесточение норм ЦБ для потребкредитов Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter