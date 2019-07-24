Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло с 10 до 20%. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

Законопроект также предусматривает снижение налога на реализацию фруктов и ягод, в том числе винограда, до 10%. В пояснительной записке сказано, что такое решение обусловлено высоким уровнем зависимости от импорта российского рынка плодово-ягодной продукции.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал отмену налоговых льгот на пальмовое масло в середине июля. Володин отметил, что, по мнению людей, пальмовое масло снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью.

Позднее внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

заявил, что пальмовое масло безвредно и применяется для профилактики развития атеросклероза и нарушений липидного обмена. Он добавил, что пальмовое масло может терять полезные свойства при неправильной транспортировке.

По итогам 2018 года в России ввезли 550 тыс. т, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года.