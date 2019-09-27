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МЧС объяснило запрет курения на балконах

Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с поясниниями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.

В ведомстве добавили, что нарушение правил противопожарного режима предусматривает административную ответственность. Она заключается в предупреждении, штрафе для физических лиц в размере до 3 тыс. руб. или до 5 тыс. руб., если нарушение привело к пожару.

«Курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», — отметили в пресс-службе.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима. Они предусматривают запрет на использование «открытого огня» на балконах или лоджиях квартир, комнатах в общежитиях, а также номерах в гостиницах.

При этом понятие «открытого огня» в документе не прописано, но, видимо, оно может включать в себя зажженные спички или зажигалки. В МЧС подтверждали, что новые правила касаются в том числе курения. Поправки вступят в силу с 1 октября.

Теги: МЧС России, курение, пожар, новости РБК
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