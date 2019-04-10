Совфед одобрил запрет хостелов в жилых домах с октября

В течение месяца верхняя и нижняя палаты парламента спорили о дате вступления закона в силу. 1 октября в качестве даты предложила согласительная комиссия, в которую вошли как представители Госдумы, так и Совфеда

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Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте верхней палаты парламента.

Палата приняла инициативу в обновленной редакции, составленной согласительной комиссией Совета Федерации и Госдумы. Закон вступит в силу с 1 октября этого года. После этого разместить гостиницу или хостел в многоквартирном доме можно будет только в том случае, если дом полностью переведут в нежилой фонд. После этого все помещение нужно будет специально оборудовать, оснастить системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Первую редакцию закона Госдума приняла в начале марта, однако ее отклонил Совет Федерации. Сенаторы сочли, что утвержденный депутатами срок перехода на новые правила (десять дней) недостаточен. Помимо этого в проекте Госдумы не предполагалось компенсации выпадающих доходов регионов. Верхняя палата направила законопроект на доработку в согласительную комиссию. На прошлой неделе, 3 апреля, комиссия решила, что поправки должны вступить в силу с 1 октября.