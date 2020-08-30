В Белоруссии завели 50 дел после угроз депутатам «кровавой расправой»

Фото: sk.gov.by

Следственный комитет Белоруссии с начала августа завел около 50 уголовных дел из-за угроз в отношении депутатов, судей, членов избиркомов и учителей, сообщается на сайте ведомства.

«Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей», — заявили в СК. По данным ведомства, по всей стране зарегистрировали более 150 подобных случаев.

Ряд депутатов палаты представителей Нацсобрания и руководителей местных органов власти из Минска, Гомеля и других городов стали «жертвами хейтеров» и получили угрозы расправой в случае отказа сложить полномочия, сообщает СК.

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