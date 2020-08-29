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СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз, поступающих депутатам. Следователи полагают, что давление оказывается из-за рубежа через Координационные совет. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Как рассказала в эфире диктор, в Белоруссии «развивается кампания по отзыву депутатов», однако она не уточнила, в чем она заключается. В это же время, сообщила ведущая, депутатов призывают отказаться от своих полномочий и угрожают им, их семьям и близким.

Давление на депутатов, считают в СК, оказывают из неких центров в Польше и Чехии через Координационный совет и через некоторые Telegram-каналы.

Ранее в субботу агентство БелТА сообщило, что угрозы поступали, в частности, депутату Осиповичского избирательного округа № 89 Светлане Шутовой. По данным издания, Шутовой предложили в трехдневный срок сдать депутатский мандат под угрозой физической расправы. Сообщение с угрозами поступило депутату в один из мессенджеров.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, Уголовное дело, Следственный комитет
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