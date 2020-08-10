Глава МИД Чехии отверг причастность Праги к протестам в Белоруссии

Томаш Петршичек (Фото: Martin Divíšek / EPA / ТАСС)

Чехия и ее государственные структуры не имеют отношения к организации протестов в Белоруссии, которые начались там после президентских выборов. Об этом заявил журналистам глава чешского МИДа Томаш Петржичек, передает газета Tyden.

По словам Петржичка, президент Белоруссии Александр Лукашенко не предоставил доказательств того, что чешские власти имеют какое-либо отношение к организации протестов. При этом он отметил, что Прага долгое время поддерживала гражданское общество Белоруссии.

Накануне в Белоруссии завершились выборы президента. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Лукашенко, получивший свыше 80% голосов.

После выборов в Белоруссии начались протестные акции. По официальной информации, в ходе протестов пострадали 89 человек, в том числе более 30 милиционеров. Около 3 тыс. человек были задержаны.