Что произошло за выходные. Главные новости РБК

В Белоруссии прошли многотысячные митинги оппозиции, американская разведка не будет проводить брифинги о вмешательстве в выборы, эксперты предсказали снижение курса доллара до 70 руб. Главное — в обзоре РБК

В Белоруссии прошли два митинга оппозиции

В выходные в Белоруссии прошло два митинга, участники которых требуют отмены результатов президентских выборов. В субботу, 29 августа, участницы женской массовой акции солидарности с протестующими, пострадавшими от действий силовиков, собрались на площади Победы в Минске. Девушки выстраивались в «цепи солидарности», многие держали цветы, плакаты, а также бело-красно-белые флаги.