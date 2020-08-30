Что произошло за выходные. Главные новости РБК
В Белоруссии прошли два митинга оппозиции
В выходные в Белоруссии прошло два митинга, участники которых требуют отмены результатов президентских выборов. В субботу, 29 августа, участницы женской массовой акции солидарности с протестующими, пострадавшими от действий силовиков, собрались на площади Победы в Минске. Девушки выстраивались в «цепи солидарности», многие держали цветы, плакаты, а также бело-красно-белые флаги.
- Женщины несли плакаты, на которых было написано, в частности: «Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом» и «Место женщины у плиты, могильной плиты диктатуры». Группа участниц акции также растянула большое полотнище с надписью «Баста».
- Всего, по данным местных СМИ, в субботнем мероприятии участвовали до 10 тыс. человек, среди них была член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Во время акции в центре Минска задержали двух журналистов «Радио Свобода».
- 30 августа, в день 66-летия президента Александра Лукашенко, протесты прошли не только в Минске, но и в Гродно, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске, Бобруйске и других городах Белоруссии.
- В столице десятки тысяч протестующих с оппозиционной символикой и бело-красно-белыми флагами двинулись в сторону площади Независимости. В то же время в центр города стянули водометы и автозаки. В Минске также заметили БМП.
- По данным МВД, в столице были задержаны 125 человек.
- У стелы «Минск — город-герой» собрались десятки тысяч человек, затем они направились в сторону дворца Независимости, проспект Победителей возле которого оцепили силовики со спецтехникой и БТРами.