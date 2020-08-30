Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Твит о смерти актера Боузмана стал самым популярным в истории соцсети Общество, 19:16 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 19:03 Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией Политика, 18:51 Помощник Лукашенко объяснил жесткий разгон митингов после выборов Политика, 18:49 Газовый баллон взорвался в квартире в Пензенской области Общество, 18:47 Появилось новое фото Лукашенко с автоматом на фоне резиденции Политика, 18:30 «Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» Спорт, 18:28 К протестующим у Дворца независимости в Минске вышел помощник Лукашенко Политика, 18:22 Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» и заплакал Спорт, 18:15 Адвокат Ефремова пообещал «разнос» в суде на основании видеозаписи Общество, 18:12 МВД сообщило о нападении на милицейский автомобиль в ходе акции в Минске Политика, 18:04 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 «Зенит» не смог победить «Локомотив» и оставил «Спартак» на первом месте Спорт, 17:59 В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу Политика, 17:50
Общество ,  
0 

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

В Белоруссии прошли многотысячные митинги оппозиции, американская разведка не будет проводить брифинги о вмешательстве в выборы, эксперты предсказали снижение курса доллара до 70 руб. Главное — в обзоре РБК

В Белоруссии прошли два митинга оппозиции

В выходные в Белоруссии прошло два митинга, участники которых требуют отмены результатов президентских выборов. В субботу, 29 августа, участницы женской массовой акции солидарности с протестующими, пострадавшими от действий силовиков, собрались на площади Победы в Минске. Девушки выстраивались в «цепи солидарности», многие держали цветы, плакаты, а также бело-красно-белые флаги.

Акция сторонниц оппозиции в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

  • Женщины несли плакаты, на которых было написано, в частности: «Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом» и «Место женщины у плиты, могильной плиты диктатуры». Группа участниц акции также растянула большое полотнище с надписью «Баста».
  • Всего, по данным местных СМИ, в субботнем мероприятии участвовали до 10 тыс. человек, среди них была член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Во время акции в центре Минска задержали двух журналистов «Радио Свобода».
  • 30 августа, в день 66-летия президента Александра Лукашенко, протесты прошли не только в Минске, но и в Гродно, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске, Бобруйске и других городах Белоруссии.
    «Марш мира и независимости» в Минске. Фоторепортаж
    Фотогалерея 
    Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
  • В столице десятки тысяч протестующих с оппозиционной символикой и бело-красно-белыми флагами двинулись в сторону площади Независимости. В то же время в центр города стянули водометы и автозаки. В Минске также заметили БМП.
  • По данным МВД, в столице были задержаны 125 человек.
  • У стелы «Минск — город-герой» собрались десятки тысяч человек, затем они направились в сторону дворца Независимости, проспект Победителей возле которого оцепили силовики со спецтехникой и БТРами.

Разведка США отменила брифинги о вмешательстве в выборы

Американская разведка по решению президента США Дональда Трампа больше не будет проводить брифинги о безопасности во время выборов главы государства, намеченных на 3 ноября, и попытках вмешательства в них для членов комитетов по разведке конгресса.

  • Трамп объяснил это тем, что члены комитетов сливали полученную информацию. До этого президент США неоднократно обвинял главу комитета Адама Шиффа в утечках секретной информации и ее искажении.
  • Кандидат в президенты от демократов Джо Байден, в свою очередь, убежден, что решение Трампа вызвано его стремлением скрыть факт помощи, поступающей от президента России Владимира Путина. По мнению Байдена, Трамп рассчитывает, что Москва готова «в очередной раз поддержать» его кандидатуру и скрыть его «ужасающие провалы, которые ввергли США в многочисленные кризисы».
  • Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси также раскритиковала инициативу Трампа, заявив, что президент хочет скрыть важную информацию от конгресса и американцев. Политик также обвинила Россию во вмешательстве в выборы.
Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Доллару предсказали удешевление на 5 руб.

После трех месяцев падения рубль может вернуться к отметке 70 руб. за доллар, полагают опрошенные Bloomberg эксперты.

  • Аналитики Citigroup Inc. и Sova Capital считают, что российская валюта фундаментально недооценена. Неуверенность усугубляется и геополитическими рисками, связанными с потенциальными санкциями против России. Поводом для новых мер могут стать возможное вмешательство Москвы в события в Белоруссии и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, пишет агентство.
  • При этом эксперт Schroder Investment Джеймс Баррино и аналитик Дэмиен Буше из Finisterre Capital уверены, что прямое российское вмешательство в Белоруссию маловероятно. Они считают опасения по поводу санкций неоправданными.
  • На протяжении последних трех месяцев рубль продолжает снижаться по отношению к доллару. 26 августа курс американской валюты достиг 76 руб. за доллар, что стало максимальным значением с 22 апреля.

Маск вживил свинье чип для подключения мозга

В компании Neuralink, которую основал Илон Маск, разработали беспроводную версию нейроинтерфейса и успешно имплантировали ее в мозг двух свиней. После вживления чип извлекли, не причинив вреда здоровью животных. С его помощью люди смогут лечить некоторые болезни, считает предприниматель.

  • Сейчас чип занимает меньше места, чем монета, и может быть полностью скрыт при имплантации. По словам Маска, он будет полностью сливаться с костью черепа, не будет виден извне и сможет работать без подзарядки целый день. Он также продемонстрировал свинью, которая живет с имплантом два месяца, и отметил, что чип «отлично работает».
  • Предприниматель считает, что в будущем с помощью чипа можно будет лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Он отметил, что специалисты попытаются научить больных общаться с окружающими или управлять работой компьютера через чип, так как многие из них имеют трудности с управлением мышцами.
  • Примерную цену на устройство Маск оценил в несколько тысяч долларов, включая плату за хирургическую операцию. Он признал, что сначала стоимость нейроинтерфейса будет довольно высока, но затем снизится.
Авторы: Мария Лисицына, Наталия Анисимова
Теги: главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter