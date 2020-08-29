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Bloomberg допустил снижение курса доллара до ₽70

По мнению аналитиков, рубль может вернуться к отметке 70 руб. за доллар после трех месяцев падения. Опасения по поводу санкций США и ЕС из-за ситуации в Белоруссии или отравления Алексея Навального преувеличены, считают эксперты
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Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

После трех месяцев падения рубль может вернуться к майским значениям 70 руб. за доллар, показав рост в 6% к нынешнему уровню, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Агентство отмечает, что за последние месяцы рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, даже несмотря на то, что цены на нефть в этот период возросли почти на 30%. В связи с этим аналитики Citigroup и Sova Capital считают, что рубль фундаментально недооценен, передает агентство.

Кроме того, слабость российской валюты усугубляют геополитические риски, в том числе обеспокоенность по поводу новых санкций против Кремля, указывает Bloomberg.В значительной степени опасения санкций связаны с тем, что Россия может вмешаться в Белоруссию, где идут массовые протесты после президентских выборов, а также с отравлением оппозиционера Алексея Навального, пишет агентство.

При этом опрошенные Bloomberg эксперты считают, что на этот раз опасения по поводу санкций не оправданы. Эксперт Schroder Investment Джеймс Баррино отметил, что прямое российское вмешательство в Белоруссию маловероятно, а санкции не стоят на повестке дня в США в преддверии избирательной гонки. «Какое бы российское влияние ни оказывало в Белоруссии, оно, скорее всего, будет идти за кулисами и вряд ли послужит причиной санкций», — сказал Баррино.

С Баррино согласился аналитик Дэмиен Буше из Finisterre Capital, отметив, что на данный момент в ситуации с Белоруссией Россия не берет на себя чрезмерные обязательства и не противостоит Западу.

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Финансы
Фото: Don Arnold / Getty Images
Рубль продолжает снижаться по отношению к доллару на протяжении последних трех месяцев. 26 августа курс доллара достиг 76 руб., что стало максимальным значением с 22 апреля, кода дневной максимум составил 77,59 руб.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, опрошенный «РБК Инвестициями», отметил, что сейчас рубль зависит от геополитической напряженности и в ближайшее время валюта может продолжить падение до отметки 76,5 руб за доллар. С Антоновым согласились аналитики Промсвязьбанка. По их оценкам, в ближайшее время доллар может стоить в районе 76–77 руб.

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По мнению Елены Кожуховой из «Велес Капитала», после периода падения можно ожидать укрепления рубля, но потенциал повышения в этом случае, скорее всего, будет ограничен отметками ₽74,5 по отношению к доллару и ₽88,3 к евро.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: курс доллара
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