Акция сторонниц оппозиции в Минске. Фоторепортаж

Около 16:00 по местному времени (совпадает с московским) участницы с плакатами и цветами собрались на площади Победы, а затем начали шествие по улицам. Сотрудники ОМОНа не позволили протестующим пройти в направлении Октябрьской площади, поэтому они развернулись и пошли в обратную сторону, к Комаровскому рынку. По оценкам местных СМИ, в акции принимают участие около 10 тыс. человек, в их числе — член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Вскоре после начала акции были задержаны два журналиста «Радио Свобода»