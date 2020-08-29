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Политика ,  
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Акция сторонниц оппозиции в Минске. Фоторепортаж

Около 16:00 по местному времени (совпадает с московским) участницы с плакатами и цветами собрались на площади Победы, а затем начали шествие по улицам. Сотрудники ОМОНа не позволили протестующим пройти в направлении Октябрьской площади, поэтому они развернулись и пошли в обратную сторону, к Комаровскому рынку. По оценкам местных СМИ, в акции принимают участие около 10 тыс. человек, в их числе — член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Вскоре после начала акции были задержаны два журналиста «Радио Свобода»
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by
Авторы: Наталия Анисимова, Георгий Абашвили
Теги: мультимедиа
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