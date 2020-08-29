Маск завил об успешном вживлении чипа для подключения мозга к компьютеру

Специалисты компании Neuralink, которую в 2017 году создал Илон Маск, вложивший в стартап более $100 млн, разработали беспроводную версию одноименного нейроинтерфейса. Она была успешно имплантирована в мозг двух свиней и затем извлечена без вреда для животных, рассказал Маск во время онлайн пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире Neuralink.

«За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки», — заявил изобретатель.

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