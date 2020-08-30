В центре Минска началась акция оппозиции
Колонны протестующих начали движение в центр Минска, где на площади Независимости запланирована массовая акция протеста против итогов президентских выборов, сообщает корреспондент РБК.
По данным ТАСС, большие группы, насчитывающие по несколько сотен человек в каждой, движутся в центр Минска с разных направлений. В частности, колонны людей идут из районов Новая Боровая, Лошица, Уручье, Серебрянка. «Жители микрорайона Малиновки, Брилевичей и Юго-Запада собираются возле станции метро «Михалово» и уже готовы начать движение в центр Минска», — сообщает агентство.
Люди идут с оппозиционной символикой, бело-красно-белыми флагами, скандируя «Жыве Беларусь!».