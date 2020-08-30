В центре Минска началась акция оппозиции

Tyt.by передает, что по Партизанскому проспекту идет колонна, состоящая из нескольких тысяч человек. Возле концертного зала «Минск» к идущим с Партизанского проспекта присоединилась еще одна колонна людей. «Колонна из нескольких тысяч протестующих пришла к Городскому Валу со стороны станции метро «Фрунзенская». Судя по всему, дальше люди пойдут к площади Независимости», — сообщает портал.

По его данным, на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы». Поезда на этих станциях следуют без остановок. Руководство метрополитена объяснило это мерами безопасности.

На акции протеста «Марш мира и независимости» митингующие требуют отмены результатов президентских выборов, которые прошли в начале августа, и ухода Александра Лукашенко с поста президента.

Утром 30 августа СМИ сообщали о стягивании спецтехники и автобусов с омоновцами к площади Независимости. Сейчас площадь полностью перекрыта силовиками. Там находятся крытые военные грузовики, автозаки и полицейские машины.