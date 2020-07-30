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Дело Ивана Сафронова ,  
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Первый тест Ивана Сафронова на COVID-19 показал отрицательный результат

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Первый тест на коронавирус советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова оказался отрицательным. Об этом РБК сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

По ее словам, в течение двух дней будут готовы результаты второго теста. «Второй уже брали у него, а результат будет через два дня. Если будет отрицательный второй, они сразу его возвратят в обычную камеру», — сказала Литвинович.

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Иван Сафронов

О подозрении на COVID-19 у Сафронова 27 июля сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Заключенного изолировали в отдельную комнату в СИЗО «Лефортово».

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания в СИЗО обвиняемого в госизмене Сафронова. По итогам проверки она сообщила, что заключенный отметил полное и профессиональное оказание медпомощи и хорошее питание.

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Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене, в квартире провели обыск. По версии ФСБ, он собирал и передавал одной из спецслужб стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые составляли гостайну. Сафронов своей вины не признал и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью. Суд арестовал его до 6 сентября.

Теги: Иван Сафронов, коронавирус, СИЗО, Лефортово, новости
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