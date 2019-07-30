ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря

Палатки для детского лагеря «Холдоми», сгоревшего в ночь на 23 июля, закупались с нарушением антиконкурентного законодательства, считает ФАС

Фото: МЧС России

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции. Сообщение об этом размещено на сайте ФАС.

В этом палаточном лагере в ночь на 23 июля произошел крупный пожар: из 26 установленных палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м. В палатках находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Четыре ребенка погибли, пострадали еще четверо детей и пятеро взрослых. СК расследует уголовное дело.

«Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело в отношении правительства Хабаровского края, КГАУ «Дом молодежи», ООО «Флагман» по признакам нарушения пункта 1 ч. 1 ст. 17 федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», — говорится в сообщении.

ФАС указывает, что в документах этих компаний и правительства края были найдены признаки заключения антиконкурентного соглашения.