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Microsoft $153 (+8,73%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря
Палатки для детского лагеря «Холдоми», сгоревшего в ночь на 23 июля, закупались с нарушением антиконкурентного законодательства, считает ФАС
Фото: МЧС России

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции. Сообщение об этом размещено на сайте ФАС.

В этом палаточном лагере в ночь на 23 июля произошел крупный пожар: из 26 установленных палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м. В палатках находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Четыре ребенка погибли, пострадали еще четверо детей и пятеро взрослых. СК расследует уголовное дело.

«Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело в отношении правительства Хабаровского края, КГАУ «Дом молодежи», ООО «Флагман» по признакам нарушения пункта 1 ч. 1 ст. 17 федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», — говорится в сообщении.

ФАС указывает, что в документах этих компаний и правительства края были найдены признаки заключения антиконкурентного соглашения.

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По данным антимонопольной службы, это соглашение было заключено между организатором Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур» и компаниями, которые участвовали в аукционе на право заключения договора на оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы и обеспечению инфраструктуры палаточного лагеря во время этого форума.

Позднее те же палатки были использованы для организации детского лагеря «Холдоми».

Фотогалерея 
В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

Ранее директор сгоревшего лагеря Максим Кузнецов рассказал, что покупал палатки для него по совету правительства края. «В прошлом году, когда мы проводили всероссийский форум «Амур», эти палатки нам рекомендовало приобрести правительство края. Мне лично на почту сбрасывали, какие конкретно палатки покупать с соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов», — сообщил Кузнецов.

Кузнецов сейчас фигурирует в уголовном деле о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое расследует центральный аппарат СК. Его поместили под арест. Кроме того, под арестом владелец компаний «Экстрим сервис» и «Флагман» Виталий Бурлаков.

Форум «Амур-2018» проводился летом 2018 года.

Автор: Наталья Демченко
Теги: детский лагерь, палатки, Федеральная антимонопольная служба
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